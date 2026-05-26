6月に開幕するサッカーワールドカップをめぐり、メキシコのシェインバウム大統領は25日、イラン代表のキャンプ地をアメリカからメキシコに変更したと明らかにしました。

6月に開幕するサッカーワールドカップはアメリカ・カナダ・メキシコで共同開催され、イランは1次リーグをアメリカ・ロサンゼルスなどで行う予定です。

こうした中、メキシコのシェインバウム大統領は25日、イラン代表のキャンプ地について、当初のアメリカからメキシコに変更したと明らかにしました。

また、シェインバウム氏は「アメリカはイラン代表の宿泊を望んでいない」と述べました。

新たなキャンプ地はアメリカとの国境に位置するティフアナを予定しているということです。

イラン代表をめぐっては出場が不透明な状況となっていましたが、FIFA＝国際サッカー連盟のインファンティノ会長がアメリカで試合を行うと明言し、トランプ大統領も従う意向を示していました。

一方で、イランの現地メディアはイランサッカー連盟の会長が開幕まで1か月を切った時点でもアメリカのビザが発給されていないと明らかにしたと報じていて、選手の入国が危ぶまれています。