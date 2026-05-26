わずか4日で同意率100％に…人気韓国ドラマ、“廃棄要求”が国会提出へ　歴史歪曲の炎上収まらず

ドラマ『21世紀の大君夫人』が歴史歪曲論争に包まれ、監督や脚本家、出演俳優らが謝罪したなか、ドラマ廃棄を求める請願への同意率が100％に達し、今後の動向に注目が集まっている。

5月26日、韓国国会の「国民同意請願」掲示板によると、4日前に投稿された「歴史歪曲および（特定国による）東北工程論争ドラマの放送中止、ならびにメディアプラットフォーム内コンテンツ廃棄措置を求める請願」への同意が100％を達成した。

【画像】『21世紀の大君夫人』問題となったシーン

電子請願は、掲載から30日以内に5万人の同意を得ると、常任委員会で正式に審議される。

これに先立ち、請願の作成者は「『21世紀の大君夫人』は架空の大韓民国を舞台にしながらも、中国式の服飾・礼法・語彙を無分別に借用し、明白な文化工作および歴史歪曲を行っている」と主張。『21世紀の大君夫人』の放送中止と、VOD・OTTプラットフォームでの全面配信停止を要求した。

『21世紀の大君夫人』の廃棄を求める国民請願

問題視されたのは、イアン大君（演者ビョン・ウソク）の王即位式の場面だ。国王が、自主独立国の象徴とされる12本の飾り紐が付いた「十二旒冕冠（じゅうりゅうべんかん）」ではなく、属国や皇帝の臣下を意味する9本の「九旒冕冠（きゅうりゅうべんかん）」を着用して登場した。

また、即位式に出席した臣下たちが、自主独立国の礼法である「万歳（マンセ）」ではなく、属国で使われていた「千歳（チョンセ）」を叫ぶ場面も論争となった。

さらに、ソン・ヒジュ（演者IU）が大妃ユン・イラン（演者コン・スンヨン）と茶を飲む場面では、朝鮮王朝の宮中礼法ではなく、中国式の茶道作法が演出されていたとして批判が起きた。

これに対し制作陣は、「世界観の設定や歴史考証の問題でご心配をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げる」と謝罪。また、即位式シーンなどを修正するなど事態の沈静化に乗り出したが、論争は簡単には収まっていない。

（画像＝MBC）『21世紀の大君夫人』

なお、『21世紀の大君夫人』は、21世紀の立憲君主制国家となった韓国を舞台に、財閥入りや身分上昇を夢見るソン・ヒジュと、身分以外は何も持たないイアン大君のロマンスを描いた作品だ。