3,429円でステーキ食べ放題の『匠肉祭り』、5月は浜松インター店･牛久店で同時開催【ステーキのあさくま】

「ステーキのあさくま」は2026年5月29日(金)、浜松インター店(静岡県浜松市)、牛久店(茨城県牛久市)で、ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。

当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。

【ステーキのあさくま 浜松インター店】

所在地:静岡県浜松市東区中央区北島町1387−1

TEL:053-422-9200

【ステーキのあさくま 牛久店】

所在地:茨城県牛久市猪子町995−55

TEL:029-870-5670

【『匠肉祭り』の提供メニューなど、すべての画像を見る】

〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』とは〉

『匠肉祭り』では、制限時間80分の間、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン･ランプ･ボールチップ･チキン･あさくまハンバーグ･豚肩ロースステーキ肉など、通常1,000円〜3,000円相当のメニューが食べ放題になる。過去の『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。

食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。サラダバーコーナーには、濃厚コーンスープや牛すじカレー、デザートといった通常メニューに加え、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえた。

〈『匠肉祭り』開催概要〉

【日時】

2026年5月29日(金)11:00〜22:00(最終入店20:40)

【内容･価格】

ステーキ食べ放題･サラダバー･ドリンクバー付き

男性:3,429円(税込3,771円)

女性:2,929円(税込3,221円)

小学生:1,629円(税込1,791円)

小学生未満:無料

【制限時間】

80分

【メニュー詳細】

･ステーキラインアップ

サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど

･特別商品

鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど