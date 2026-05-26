錦鯉・長谷川雅紀、“グレイヘア”姿の別人級ショットに驚きの声「一瞬誰かわからんかった」「ハンサムだなぁ」「なんか似合ってます（笑）」
お笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀（54）が25日、自身のインスタグラムを更新。“グレイヘア”のウィッグを付けた近影を披露し、「一瞬誰かわからんかった」「なんか似合ってます（笑）」「若く見えます」「あれ？サスペンスに出てました？ハンサムだなぁ」などと、反響を呼んでいる。
【写真】「一瞬誰かわからんかった」「ハンサムだなぁ」“グレイヘア”のウィッグを付けた錦鯉・長谷川の別人級ショット
長谷川は「#ロマンスグレー」のハッシュタグなどとともに、ショートスタイルのウィッグを付けた自身のバストアップ写真をアップ。普段の白とは異なるグレーのスーツ姿も相まって、新鮮な印象を与える1枚となっている。
ファンからは、ほかにも「あら素敵！」「まさのりさんのイメチェン」「誰かなって思ってしまいましたー。格好良いなー」「お昼の情報番組のMC」「そもそも顔が俳優 すこーし痩せたらよりいいかもー」「すごく似合ってて素敵ですね」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「一瞬誰かわからんかった」「ハンサムだなぁ」“グレイヘア”のウィッグを付けた錦鯉・長谷川の別人級ショット
長谷川は「#ロマンスグレー」のハッシュタグなどとともに、ショートスタイルのウィッグを付けた自身のバストアップ写真をアップ。普段の白とは異なるグレーのスーツ姿も相まって、新鮮な印象を与える1枚となっている。
ファンからは、ほかにも「あら素敵！」「まさのりさんのイメチェン」「誰かなって思ってしまいましたー。格好良いなー」「お昼の情報番組のMC」「そもそも顔が俳優 すこーし痩せたらよりいいかもー」「すごく似合ってて素敵ですね」などと、さまざまな声が寄せられている。