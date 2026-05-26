大の巨人ファン・山田邦子「次は誰が…」 “次期監督”を大胆予想し心境つづる、ファンからは「気が早い」の声も
タレントの山田邦子（65）が26日、自身のブログを更新。大の巨人ファンで知られる山田は、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督に関する報道を受けてか、監督に対する自身の思いをつづっている。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者
「巨人軍の監督」と題したブログで、山田はグラウンドでガッツポーズをする写真とともに、「次は誰が監督になる？高橋由伸……か、いっときだけ 原辰徳に戻すとか……ムムムム……中畑清も好きだけど」と投稿。まるで次期監督を予想するかのような内容を記した。
また、周囲の状況から混乱していると思われる選手たちに対しては、「とにかく選手の皆さんには がんばって欲しい」とエールを送っている。
この投稿に、コメント欄には「邦子さん、気が早いですね」「次期監督、気になりますね」「さすが!!いつ何時も!!前を向いて歩いて下さる邦子さんだ」「このニュースを見て、ボーゼン」などの声が寄せられていた。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者
「巨人軍の監督」と題したブログで、山田はグラウンドでガッツポーズをする写真とともに、「次は誰が監督になる？高橋由伸……か、いっときだけ 原辰徳に戻すとか……ムムムム……中畑清も好きだけど」と投稿。まるで次期監督を予想するかのような内容を記した。
また、周囲の状況から混乱していると思われる選手たちに対しては、「とにかく選手の皆さんには がんばって欲しい」とエールを送っている。
この投稿に、コメント欄には「邦子さん、気が早いですね」「次期監督、気になりますね」「さすが!!いつ何時も!!前を向いて歩いて下さる邦子さんだ」「このニュースを見て、ボーゼン」などの声が寄せられていた。