ミシン趣味のロッチ・コカド、個性デザイン新作バッグに「センスがいいねぇ〜」「もはや売り物！」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が26日、自身のインスタグラムを更新。予定しているロッチの単独ライブ『オフロッチ』に向けて作成した「オフロッチ プレゼントbag」を公開した。
【画像】センス抜群！コカドの新作バック
投稿で、「ロッチライブ2026『オフロッチ』まで残り3日」「毎年恒例になってる『グッズを入れて持って帰る用bag』完成しました」と、新作のバッグの写真を紹介。「抽選で1公演5名様にプレゼントしますので、来場される方はお楽しみに」と呼びかけ、「製作の様子はYouTube『コカドミシンクラブ』で」とつづった。
フラミンゴやパイナップル、フレンチブルドッグなど、個性的なデザインの生地をつかったかわいいバッグ数点の写真に、ファンからは「めちゃかわいいです」「どれもセンス良くて素敵」「やはりコカドさんはセンスがいいねぇ〜」「あ！フレブルのトルソーだ」「もはや売り物ですね！！生地のチョイスも素晴らしい」など、絶賛のコメントが続々と寄せられた。
ロッチは東京と大阪の2都市にて単独ライブを予定。「グッズを入れて持って帰る用bag」は、ロッチ単独ライブの恒例アイテムとしてファンから注目を集めている。
●東京／丸ビルホール
5月29日（金）開場18：15／開演19：00
5月30日（土）開場12：15／開演13：00
5月30日（土）開場16：15／開演17：00
●大阪／松下IMPホール
6月13日（土）開場16：15／開演17：00
【画像】センス抜群！コカドの新作バック
投稿で、「ロッチライブ2026『オフロッチ』まで残り3日」「毎年恒例になってる『グッズを入れて持って帰る用bag』完成しました」と、新作のバッグの写真を紹介。「抽選で1公演5名様にプレゼントしますので、来場される方はお楽しみに」と呼びかけ、「製作の様子はYouTube『コカドミシンクラブ』で」とつづった。
ロッチは東京と大阪の2都市にて単独ライブを予定。「グッズを入れて持って帰る用bag」は、ロッチ単独ライブの恒例アイテムとしてファンから注目を集めている。
●東京／丸ビルホール
5月29日（金）開場18：15／開演19：00
5月30日（土）開場12：15／開演13：00
5月30日（土）開場16：15／開演17：00
●大阪／松下IMPホール
6月13日（土）開場16：15／開演17：00