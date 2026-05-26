2026年5月26日の『徹子の部屋』に中村獅童さんが登場。歌舞伎界で苦労した時期や、恩人について語ります。今回は獅童さんが役者人生の三つの転機を語った『婦人公論』2025年5月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第40回は歌舞伎役者、俳優の中村獅童さん。親の後ろ盾がない中それでも歌舞伎役者になりたいと、三階さんと呼ばれる端役からスタートしたそうで――。（撮影：岡本隆史）

【写真】母の陽子さんと幼い頃の獅童さん

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「この人いまに天下取るからね」

1981年、歌舞伎座『妹背山婦女庭訓（いもせやまおんなていきん）』「御殿」で、十七代目（中村）勘三郎の豆腐買おむらに手を引かれ、8歳の獅童さんが可愛らしい女童で登場して場内を沸かせた初舞台をよく憶えている。

当時先代の勘三郎はかなりのお年だったのに、「将来、獅童の子供が初舞台の折は、あたくしがこうしてまた、その子の手を引いて出て参ります」と言って大受けだった。

その初舞台から2年後、『春日局』の竹千代役で才能を発揮、松竹社長賞を受けるが、変声期からは役がなくなって、いつの間にか歌舞伎界から姿を消していた。

そして獅童さんがその名を世間に轟かせたのは、2002年から03年にかけて。数多のオーディションの末に勝ち取った映画『ピンポン』のドラゴン役と、十八代目勘三郎の抜擢による平成中村座での試演会『義経千本桜』「四ノ切」の狐忠信で注目を集めた結果だった。

でも、近ごろのように座頭として責任興行を任されるまでになるには、相当な苦難の連続があったはず。

――父の初代獅童が十代で歌舞伎役者を辞めてしまいましたからね。舞台稽古の時に、父は弟たち（中村錦之助＝のちの萬屋錦之介と中村賀津雄＝のちの嘉葎雄）がひどく叱られるのをかばって、大幹部さんに鬘投げつけて花道からそのまま家へ帰っちゃった。

歌舞伎役者にとって、後ろ盾になってくれる親がいないのは致命的です。僕がまたどうしても歌舞伎役者になりたいと言ったら、将来、芯の役は無理ですからね、そうなりたかったら自分で名前を売ってください、と会社から念を押されて、《三階》に。

母親が鏡台とか座布団とか重い物を全部運んで、端役からスタートしたんです。



1981年、歌舞伎座での初舞台『妹背山婦女庭訓』「三笠山御殿」で豆腐買娘おひろを演じた8歳の獅童さん（写真提供：松竹株式会社）

その僕に最初に声を掛けてくれたのが勘三郎のお兄さん、当時は勘九郎ですけど。十二代目團十郎さんの『若き日の信長』で、僕は軍兵の役。鎧櫃を、ほんとは軽いんだけど重そうに運んでたら、秀吉役の勘三郎さんにぐっと肩つかまれて、「いいよあなた、その気持ち忘れちゃダメだよ」って。

僕は、ここで手を抜いてたら一生そこから上っていけないと思ってたんで、それを褒められたんでめちゃくちゃ嬉しかった。それから勘三郎お兄さんとご一緒させていただくことが増えたんです。

大阪で芝居の時、お兄さんが行きつけのバーがあって、朝までお酒飲んで芝居の話に花を咲かせるんだけど、一番後輩の僕も連れてってくださって。ものすごくいい話してるから末席の僕は聞き耳立てて全部聞いてて、それが今の自分にものすごく生かされてると思うんだけどね。

明け方近くなった時、「幹弘っ」って本名で呼んで「大人しいんだね君は」って。「あ、でもね、この人いまに天下取るからね」って。そしたらそこにいた諸先輩方が冗談と思ってみんなで笑ったの。「今笑った人、全員追い抜かれるからね、ハイ、今日は帰ろう」って。それが締めの言葉みたいになっちゃって。

それでずっとあとに新橋演舞場で『丹下左膳』（04年）で初座頭公演やった時は、「俺、当たりくじ引いたね」ってすっごく喜んでくれて、楽日近くの日替わりゲストに、柄本明さんと鶴瓶さんと三人で来てくれましたからね。

がむしゃらにしがみついて

獅童さんがオーディションを勝ち抜いてブレークする、映画『ピンポン』が第1の転機か。

――絶対そうですね。それまでにどのくらい落ちてるか。（笑）

錦之介の叔父は映画の世界で大スターだったし、父は途中から東映のプロデューサーになったんで、うちには叔父のビデオがいっぱいあった。それを小っちゃい時から見てたんで、歌舞伎役者への憧れと同時に、大スクリーンの中で演じてみたいという思いが芽生えてたんですね。

それで映像でも舞台でも、新聞広告で見たらすぐに応募していっぱいオーディション受けて、いっぱい落ちて。たまたま受かったのが『ピンポン』で、これが大ヒットしたわけです。

実はこの時も勘三郎さんに繋がりがあって。そのころ僕は野田秀樹さんの『贋作・桜の森の満開の下』のオーディションも受けていて、最後まで残ったけど落ちて。そのことを僕が勘三郎さんに話したんですね。そしたら間もなく勘三郎さんと野田さんが初タッグを組み、八月の納涼歌舞伎に『研辰（ときたつ）の討たれ』をやることになった。

その時に、「獅童が本名でオーディション受けて落ちたんだって」と野田さんに話したら、「じゃあ」って僕向きのちょっと面白い役をそこに書いてくださったとかで、「よかったなお前」って。そしたらいい話って重なるもんで、『ピンポン』に受かって、撮影が8月からだって言うんです。

それでお兄さんのとこへ言いに行きました。「何、ピンポン？ 何なのそれ。いい役なの、それ」「二番手の役ですけど」「あ、そう。それやったほうがいいよ、あんたそっちやったほうがいい」って言ってくれた。もしも、「こっち先に約束してんだからこっち出ないとダメだよ」って言う人だったら、僕は『ピンポン』に出会ってなかったんです。

『ピンポン』が公開される前に、平成中村座で1日だけ若手たちに主役をやらせる試演会の『義経千本桜』狐忠信があったはず。

――そうそう。公開前だった。僕は頭が坊主で痩せ細ってたから、「お前ガンジーか」って勘三郎兄さんが（笑）。でも狐忠信に抜擢してくださって、それで稽古に入ったらやることも覚えられないし型は悪いし、「ダメだねぇ」って。

お兄さんは芝居中の共演者と結構ご飯に行くんだけど、「さぁみんな行こう。あなたのことは誘わない。出来が悪いから」。でももうがむしゃらにしがみついて稽古して、「まぁ、いいよ」ってなった。

それで当日。獅童が初めて主役をやるというんで、来てくれたお客様がいっぱい。めちゃめちゃ緊張して揚幕の中にいて、チャリーンと開いて花道に出て行ったら、もう聞いたこともないような割れんばかりの拍手で。それですっかりその気になっちゃって、子狐が両親の皮で作った鼓を慕うひたむきな気持ちと、その時の僕の気持ちがシンクロして、もうお客さんも涙、涙で。

その時の映像が残ってるんだけど、カーテンコールに勘三郎お兄さんが出てきて、「まぁ獅童は本当によくやったと思います」って泣いてくれた。

あとで、「ただ1回きりで、破れかぶれでやったと思うけど、プロの役者はそれを25日間やらないといけない。今の気持ちを忘れないようにね。型を気にして気持ちが消えちゃうんだったら、よくないよ。型なんか、やっているうちに身につくから。あなたの一番いいところは、心を込めて芝居が出来るってことだから、それを忘れないで」って言われました。

＜後編につづく＞