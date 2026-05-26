＜すっぴんラブ＞アラフォーだけど365日ノーメイク。日本では変わっている人になりますか？
子育てをしていたり年齢を重ねたりすると、女性はとくに美容面で個人差が出てくるのではないでしょうか。時間も手間も惜しまずに美容に気を遣っている人もいれば、普段からばっちりメイクをしている人、予定がなければメイクもせず、普段は基本的にノーメイクで過ごすという人などさまざま。そうしたなか、ママスタコミュニティにはメイクに関するこんな投稿が。投稿者さんは42歳のママ。仕事をしているものの、プライベートも仕事に行くときも、つねにすっぴんで化粧をまったくしないそうです。
『365日24時間、一切化粧してない。皆さんの周りにいますか？ 保護者会等の行事も化粧してないのですが。日本ではやっぱりおかしいのかな？』
なんと投稿者さんは普段はもちろん、冠婚葬祭のときにもノーメイクなんだとか。しかしこのノーメイクを貫くスタンスについて「おかしいのかな？」と不安に思い、ママたちに意見を求めていました。
みんなは普段からメイクしてる？
『私はどこ行くにもしていく派だからな〜。老化が気になるし』
『普段はしない。外で働いていないからメイクの必要がない。外出時だけ日焼け止めを兼ねて下地＋粉はたいてリップくらいは塗るけど。眉毛は基本整えるだけ。口元に濃い色がくるときだけバランスで眉頭だけ描き足す。10年前にメイク道具は全部捨てちゃった』
メイクをどのくらいの頻度で行うかは人それぞれでしょう。仕事をしているのか、家にいる時間が長いのか、人と会う機会が多いのか、もともとメイクが好きかどうかなどさまざまな要因が関係してきそうです。ママのなかにも「私はどこに行くにも絶対にメイクをしていくよ」という人もいれば「仕事していないからばっちりメイクなんて数年していない」という人までいました。メイクと言っても時間をかけたフルメイクではなく、日焼け止めやコンシーラー、アイブロウ、リップグロスなどちょっとした身だしなみ程度であれば「ほぼすっぴん」と認識している人も多いのではないでしょうか。日焼け止めはもちろん、ファンデーションを塗ることで日焼け対策になり、結果的に肌の老化を防ぐアンチエイジングに繋がることも。そのため「メイク＝よく見せるため」ではなく、「メイク＝肌を老けないようにするため」という認識で、普段からメイクをしているというママもいました。
ノーメイクは失礼？
『若い頃初めてバイトをするときに「化粧していないと失礼だからするように！」と言われたことがあります。化粧しないとだらしないという常識がはびこっている現代社会ってどうなんでしょうね。もちろん自発的に楽しんでしている方は素敵だと思いますが、同じ思考を他人に押し付けないでもらいたいと思います』
『職場で、ある年齢になったら化粧は身だしなみと言われてするようにした。ファンデに眉毛くらい、後はリップ。実母にフォーマルな服装ですっぴんは、野良着にがっつりメイク以上に違和感あるからやめろと昔言われたことを思い出した』
また女性にとってメイクとは自分をより美しく見せるためだけでなく、場合によっては社会的なマナーだと見なされることもあるのではないでしょうか。たとえば企業の受付や接客業などは他人から見られる仕事でもあります。そこであきらかにメイクをしていないすっぴんの顔だと、相手に失礼にあたるというような社会通念は、現代の日本にはありますよね。また若い頃であればすっぴんでもとくに違和感がなくても、年齢を重ねるとすっぴんがだらしなさや清潔感のなさに映ることも。もちろん女性なら全員がメイクをしなければいけないなんてことはありませんし、他人に押し付けていいものではありません。しかし仕事や相手、TPOに合わせたメイクというものはたしかに存在するのではないでしょうか。
職種や肌の状態、顔立ちにもよる！毎日すっぴんでも変ではないよ
『仕事による。私の周りでデスクワークで出勤する人ですっぴんはいないと思う。看護師の知り合いは仕事のときこそすっぴんで、オフの日はメイクしてるって言ってた。ヨガのインストラクターもスイミングのインストラクターもすっぴんだったよ。常にフルフェイスの防護服を着ないといけない化粧品製造の人も、フェイスガード曇るからすっぴん』
『いるよ。肌が弱くてメイクができないからノーメイクの人』
『ママ友にいるけどもともと顔がはっきりしてるから気にならないな』
『すっぴん楽だよね、時短、ヘルシー、節約といいことしかない。が、私はコンビニ行くだけでも薄化粧してる。ドブスなのでメイクしないとおじさんかおばさんか不明になっちゃう』
今回投稿を行ったということは、投稿者さんは知り合いや家族などに「その年齢でいつもすっぴんなのは変だよ」と言われてしまったのかもしれませんね。しかしその人の考え方やライフスタイル、仕事によってメイクの頻度は異なってくるでしょうし、職業によっては勤務中こそすっぴんという人もいるようです。常にマスクをする職業の人はむしろ、メイクをするとマスクにファンデーションやリップがついてしまって不都合となるようです。ほかにも理由があってノーメイクの方が都合が良い人はいます。「私はすっぴんだとおじさんに見られてしまうから、近所のコンビニに行くにもメイクをするよ」というママのコメントには、思わず笑ってしまいますが……。
ノーメイクでいることで化粧品代のお金はかかりませんし、メイクの時間もかからず、いいことはたしかに多いもの。今回の投稿では普段からノーメイクでいようとも投稿者さんがそれでいいのであれば、他人からの言葉や指摘は気にする必要がないのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび