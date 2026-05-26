宮里藍が10人のジュニアゴルファーを直接指導 「ゴルフを楽しむ事や、競う事の楽しさを覚えてもらいたいなぁ」
宮里藍が自身のインスタグラムを更新。先週、千葉県で開催された「ブリヂストンレディス」の会場で、10人のジュニアゴルファーたちに直接指導したことを投稿した。
【写真】ジュニア育成に向けて地道な活動を継続する宮里藍
「皆んな一生懸命、楽しそうにボールを打っていて、色々質問に答えてくれたり、レッスンした内容を振り返るとちゃんと理解して覚えていてくれていたりと、とにかく私が楽しかったです!!笑」と充実したレッスンに宮里も満足した様子だ。そして「始めたばかりでも、経験していても、ゴルフを楽しむ事や、競う事の楽しさを覚えてもらいたいなぁと思いながら接していました」と、新しいゴルファーの誕生に大きな期待を寄せていた。投稿では10人の子供たちとの記念写真をはじめ、参加者に個別指導をする写真を公開。楽しそうに会話をしたり、手を添えてグリップを指導したり、ハイタッチを交わしたりと、和やかなレッスン会の様子が伝わってきた。最後に「皆さん参加してくれてありがとうございました!!」と感謝して、投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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