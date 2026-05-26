《今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです》

5月23日、Xにこう綴ったのはタレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公表）。波紋を呼んでいる“嫌いな芸能人発言”が飛び出した冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の制作の姿勢に疑問を示す声が続出している。

ことの発端は同番組の18日放送回。番組側が用意した「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問にあのは「鈴木紗理奈！」と答えたのだ。

すると鈴木本人が20日に更新したInstagramのストーリーズで反応。あのの名前や番組名は出さなかったが、《私が出てもない番組で 嫌いな芸人の名前は？という質問で 普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん》と不快感をあらわにした。

「その後、『あのちゃんねる』は番組公式サイトで《鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい》と謝罪しました。いっぽうであのちゃんがXで《「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」という言葉も、オンエア上ではカットされていました》と舞台裏をぶっちゃけ、同番組を降板するとの宣言まで飛び出しました。番組側の制作姿勢もいかがなものかという意見が広がっています」（スポーツ紙記者）

テレビ局関係者は「深夜バラエティでは“ヒリつく企画”は昔から定番」だとしつつ、こう話す。

「たとえばテレ朝では『アメトーーク！』などでも芸人同士が悪口を言って笑いに変えてきた歴史があります。従来は“攻めた企画”として受け入れられてきました。

ただ、イニシャルトークやピー音は出演者の“内輪ノリ”の雰囲気が強く出るため、視聴者が置いていかれてしまうという部分も。いい塩梅を探るのが番組側の務めです」（テレビ局関係者）

今回はあのが収録時に「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」と発言していたというが、それをスルーして実名のまま放送された。

「視聴者に“置いてけぼり感”を生まないために実名にしたのでしょう。それに紗理奈さんはバラエティ慣れしているので、“ある程度は理解してくれるだろう”という制作側の甘い認識があったのだと思います。まさかここまで大きな騒動になるとは思っていなかったのでしょう」（前出・テレビ局関係者）

テレビ朝日は公式サイト上で《この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます》とコメントを発表している。