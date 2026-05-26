【神業】「味見？その必要はない」匂いだけで料理を完成させる天才シェフ。衝撃の依頼内容と、驚きの結末とは？

レシピもなければ、味見もしない。

それでも「完璧な料理」を作り上げる幻の料理人・味沢匠。

大人気グルメ劇画『ザ・シェフ』第4話で見せた、人間離れした神業とその裏に隠されたドラマを紹介します。

「匂いだけでわかる」天才シェフの常識外れな調理法

『ザ・シェフ』第4話では、天才料理人・味沢匠の恐るべき才能が描かれています。

依頼人の前で何度も試作を繰り返す味沢ですが、なんと彼は「味見もせずに匂いだけで味がわかる」と言い放ちます。

一流の料理人は一度食べた味を忘れないため、匂いだけで味の完成度がわかるというのです。

依頼の目的は「自分自身が料理を作ること」

今回彼が請け負ったのは、自身が料理を振る舞うのではなく、依頼人の誠一に「最高の料理」を作れるように指導することでした。

フランス人の妻を連れて帰り、厳しい父親から拒絶されていた誠一ですが、味沢の特訓の甲斐あって、父親が16年前にパリで食べた思い出の味を見事に再現して見せます。

すべてを解決して去る、幻の料理人の正体

厳しい父親も、この料理の腕前と味の再現度に感服。

最後は息子夫婦を邸宅に迎え入れるような温かい結末を迎えます。

料理の技術を提供するだけでなく、依頼人が抱える「人生の課題」まで解決してしまう味沢匠。

単なるグルメ漫画の枠を超えた面白さが、本作の最大の魅力です。