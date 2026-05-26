『カツオにんにくマヨ』で冷え知らずの体に！効果的な食べ方とは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

『カツオにんにくマヨ』で冷え知らずの体に！効果的な食べ方とは

『カツオにんにくマヨ』で冷え知らずの体に！

寒い季節はもちろん、冷房を使う夏もつらい冷え。体質だから仕方がないと放置していると、頭痛や肩こり、不眠の原因にもなりかねません。そんな冷えを予防する、ちょっと個性的なレシピが「カツオのたたき にんにくマヨネーズ」です。

女性に冷え性が多いのは、筋肉量が少ないから。つまり、冷え性改善には筋肉の材料となるたんぱく質をしっかりとり、体温を上げる必要があるのです。また、血流をよくすることも、体温維持に大切。

おすすめのカツオは、良質なたんぱく質がとれることはもちろんですが、血の巡りをサポートしてくれる栄養素もたっぷり。カツオの油に含まれるEPA（エイコサペンタエン酸）は、血管を広げ、血液をサラサラにしてくれる作用があり、DHA（ドコサヘキサエン酸）は、血中コレステロールや中性脂肪を減らし、血行を促進。また、不足すると冷えに影響する鉄分も豊富です。

カツオに合わせるにんにくのアリシンは、新陳代謝を高めて血行を改善してくれます。特に末端の冷えが気になる人には食べてほしい食品です。マヨネーズはビタミンEの補給源。毛細血管を広げて血行をよくし、全身に必要な栄養素や酸素を送り届けてくれます。マヨネーズとの組み合わせは意外かもしれませんが、カツオの臭みを消す効果もあり、子どもにも好評のレシピです。コクが増して満腹感を得やすいので、ぜひ作ってみてください。

冷えにはカツオ＋にんにくマヨが効く

冷え性改善には筋肉量を増やし、血行を改善することが不可欠。冷えは老ける原因にもなるので、すぐに対策が必要です。おいしくカツオで解決しましょう。

＼たんぱく質と鉄分が豊富：カツオ／

効果的な食べ方

カツオのたたきを買ってきて、つけダレににんにくマヨネーズを添えるだけで冷え性改善レシピになります。

注目の成分

たんぱく質

ヘム鉄

ビタミンB6

筋肉量アップにたんぱく質

冷え解消には、筋肉量を増やし基礎代謝を上げること。そのためにたんぱく質は不可欠です。

血流改善には十分な鉄分が必要

カツオに含まれるヘム鉄は体に吸収されやすく、鉄そのものが体温を維持します。

たんぱく質をとるならビタミンB6も欠かせない！

たんぱく質を体内で再合成するのに不可欠なビタミンB6。たんぱく質量に合わせてB6の必要量も増えます。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子