佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。



「25日の最高気温」

25日は予想以上に気温が上がりました。福岡市博多区は33.3℃、福岡市中央区は32.3℃、宗像市は32.0℃を観測し、5月の観測史上最高気温を更新しました。久留米市では34.9℃まで上がり、全国で最も高い気温でした。



「気温はどうなのか？」

26日は25日ほど、気温は上がりません。最高気温は福岡市で28℃、北九州市で27℃の予想で、この時期らしい気温となるでしょう。久留米市では前日より6度低い29℃の予想です。



「天気の予想」

すっきりしない空模様です。朝のうちは晴れているところも次第に雲が増えてきて、午後はにわか雨があります。夜には本降りになるでしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

天気は下り坂です。朝は晴れていても必ず折りたたみの傘を持ってお出かけください。



「なのか間予報」

26日の夜には本降りになり、水曜日の朝も広い範囲で雨でしょう。一時的にザッと雨足が強まる可能性もあります。木曜日まで天気はぐずつき、日差しが戻るのは金曜日になりそうです。