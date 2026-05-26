ＮＹ原油時間外 92ドル台回復 米イスラエルがイラン攻撃 ＮＹ原油時間外 92ドル台回復 米イスラエルがイラン攻撃

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ＮＹ原油時間外 92ドル台回復 米イスラエルがイラン攻撃



東京時間10:32現在

ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝92.03（-4.57 -4.73%）



NY原油先物は下げ幅を縮小、92ドル台を回復している。



米国とイスラエルによる攻撃でイラン人数名が死亡したとの報道が伝わっている。イラン側の反応は今のところないが死者がでたことで、いつ軍事衝突へ発展してもおかしくない「一触即発」の状態だ。米中央軍は自衛のためイランのミサイル施設と船舶を攻撃したと説明。



イスラエルのネタニヤフ首相はヒズボラへの攻撃を強化すると表明している。

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