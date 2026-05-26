ややドル買い、原油先物が92ドル台回帰 米イスラエルがイラン攻撃 ややドル買い、原油先物が92ドル台回帰 米イスラエルがイラン攻撃

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ややドル買い、原油先物が92ドル台回帰 米イスラエルがイラン攻撃



NY原油先物が下げ幅を縮小、92ドル台を回復している。原油上昇を受け有事のドル買いがやや広がっている。米株先物は上昇一服、NY金は上げを縮小している。連休明け香港株は下落スタート、豪州株は反落。



トランプ米大統領は合意はまもなくだとしているが、WSJによると米イラン協議は核問題を巡り行き詰っているという。協議は前進しているものの、合意間近ではない。



米国とイスラエルによる攻撃でイラン人数名が死亡したとの報道が伝わっている。イラン側の反応は今のところないが、死者が出たことで、いつ軍事衝突へ発展してもおかしくない。米中央軍は自衛のためイランのミサイル施設と船舶を攻撃したと説明。

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