【前後編の後編／前編を読む】マイホームの下見中に“忘れられない元カノ”とバッタリ遭遇…49歳夫が封印していた「死に物狂いの恋」

寺元仁史さん（49歳・仮名＝以下同）は、31歳で同じ会社の美雪さんと結婚し、やがて一男一女に恵まれた。共働きで忙しくも、家族優先の穏やかな生活を送っていた仁史さんだったが、息子の小学校入学を機に購入を考えた中古マンションの下見中に、かつての恋人の真未さんと再会する。大学時代、彼女に強く惹かれた仁史さんは、“母の恋人”との関係に苦しみながら金銭を受け取って生活していることを知らされた。それでも「絶対に離れない」と約束した “死に物狂いで愛した女性”が真未さんだったのだ。

「死に物狂いの恋」の相手に再会。「あなたの名前をもらったの」と言われて――

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仁史さんが就職してからも、ふたりの関係は続いた。真未さんは母の恋人とは別れると言いながら別れなかった。贅沢な生活を捨てられなかったのかもしれない。仁史さんは何度も別れてくれと懇願したが、「別れたら、あなたも私も生きてはいられないかもしれない」と脅しのような言葉を口にされた。真未さんは大学院に進んだが、あるとき母親に男との関係を追求された。男が母親に「娘とつきあっている」とぽろっとしゃべったのだ。

「彼は母と別れたかったんだろうと真未は言っていました。あなたも別れたほうがいい、贅沢したって気持ちは満たされないだろうと言ったら、殺されてもいいのかと言われました。あなたのためなら死ぬよときっぱり告げると、彼女は『ありがとう』って。それきり彼女は行方がわからなくなったんです」

真未さんが姿を消した日

彼が就職して数ヶ月後のことだった。会社を辞めて彼女を探そうかとも思ったが、彼の危険察知能力がそれを阻んだ。これ以上、深入りすると自分ではなく、真未さんを傷つけると直感したのだ。自分はやれるだけのことはした、彼女を愛しきったという感覚もあった。

「もちろん、もっと一緒にいたかったけど、彼女がいなくなって初めて、これが潮時というものなんだろうと感じました。誰よりも彼女がそれを確信して去っていったのだろうと。だったら追わないほうがいい。僕は傷ついても破滅に追い込まれてもいいけど、彼女に不快な人生を歩んでほしくはなかった。でもきっと、彼女は母親とも男とも決別できる人だと信じていました」

17年ぶりの再会

だからマンションの下見でばったり会ったとき、彼は意外と驚いていない自分を発見していた。いつかは会えると思っていたのかもしれない。そして真未さんもまた、意外なほど冷静に見えた。

「真未もひとりで来ていたんですよ。お互い、不動産屋と別れてからそれとなく同じ方向に歩き始めました。とある喫茶店の前で振り返ると彼女が頷いていた。自然と喫茶店で向き合いました。17年ぶりくらいだったんですかね。真未は昔のように、じっと僕を見ていました。久しぶりねでも何でもなく、第一声は『あのころに戻れたらいいのに』だった。僕も同じ気持ちでした。『今でも私のために死ねる？』と急に言われて面食らったけど、平穏な生活が長く続いていたので、彼女の言葉がグサグサ突き刺さってきて、あのころの熱く濃い思いが胸の奥から逆流してくるような気がしました」

真未さんは「嘘よ」と笑った。彼女は年下の男性と結婚し、今度、小学校に入る息子がいると言った。うちと同じだよと仁史さんが言うと、「うちの子、ヒトシっていう名前なの」とつぶやいた。「そう、あなたの名前をもらったの」と。

仁史さんはそのマンションを購入した。引っ越したその日、真未さんもまた、そこへ引っ越してきたことがわかった。すでに共犯関係はできあがりつつあった。

家族ぐるみの距離

「真未と連絡を取り合いました。まったくの他人として過ごすとかえって不自然だから、しばらくたったところでばったり会ったことにしよう、同じ大学だったことだけをパートナーに話そうと口裏を合わせたんです」

仁史さんの妻の美雪さんは、すぐに真未さんと仲よくなった。真未さんはファッション関係の仕事を主に在宅でしていたため、仁史さんたちの子どもを積極的に預かってくれた。

「美雪はすっかり真未に興味津々で、『ものすごく魅力的な人よね。大学時代からあんな感じだったの？』『ミステリアスなところもある』などいろいろ言っていました。僕はクラスで会えば話す程度の関係だったからと適当に濁していた。真未の夫という人がまた、いい人なんですよ。家族ぐるみのつきあいをするようになりました」

お互いに“家族ぐるみ”でいいという思いもあったし、そのほうがいいという理性もあった。ところがやはり、あの頃の熱は冷めてはいなかった。

「今から行ってもいい？」

「夏休み、美雪が子どもたちを連れて実家に帰ることになって。僕は休みがとれなかったので、あとから合流することにしたんです。美雪は真未にその話をしたんでしょう。深夜、真未から連絡がありました。『今から行ってもいい？』って。断れなかった……」

玄関の鍵を開けると同時に、真未さんが滑り込んできた。ふたりは同じ階に住んでいたのだ。誰にも会ってないと、真未さんはつぶやいた。そのまま玄関で抱き合った。リビングまで行く間も待てず、玄関から続く廊下で関係をもった。場所などどうでもよかった。火種は残っていたのだ。あとは燃え上がるしかなかった。

「つながることができて、やっと一安心したという感じでした。そのあと、『これはまずいよね、どうする』と顔を見合わせた」

バレないようにするしかない。それはわかっていた。だが、バレないままずっと過ごせるとも思えなかった。

2年後に発覚

案の定、2年後にバレた。なかなかふたりきりでは会えないため、会うと燃え上がる。その余韻を残したまま帰宅した真未さんを、夫は不審に思ったのだろう。泣きながら問い詰めてきた夫に、真未さんはすべて話してしまった。

ある日、真未さんの夫から呼び止められて近所の居酒屋に誘われた仁史さんは、「真未とどうするつもりですか」と問われて、「僕もわからない」と正直に答えた。この人には正直でいたいと思ったのだそうだ。

「そこから当然、美雪にもバレました。ふたりともパートナーには『ちゃんと別れて家庭に戻る』と約束したのに、半年もたたずにまた関係をもってしまった。別れられないんですよ、やっぱり。でも離婚する気もない。美雪には平手打ちされました。『あなたのことを信じていたのに』と号泣もされた。わかってる。でもどうにもならない、どうにもできない」

4人での話し合い

何度も4人で話し合った。そのたびに、このままではいけないと思うが、仁史さんはまた真未さんに会いたくなる。会わずにいると自分の足元がぐらついて、とんでもないことをしでかしてしまいそうになるのだ。会えばしばらくは落ち着いて、家庭にも注力できる。

「その後、美雪は『私、大学院に行く』と言い出しました。それほどキャリア志向ではなかった美雪が、急に将来を考えて大学院へ行くと。キャリアという言葉もやたらと口にするようになりました。自分のほうがよりよい人生を歩んでいると言いたいのかなとふと思ったこともあります」

一方の真未さんはマイペースで仕事を続けているようだった。若い時期にとんでもない苦悩と葛藤を抱えたからこそ、真未さんは腹が据わっているところがあった。美雪さんには悪いと思っているけど、どうしようもないのよと言ったこともある。

「最後は私が地獄へ行くからと。あなたが地獄へ行くなら僕も行くよと言いました。悪いのは僕らだとわかっているけど、どうしようもない。どうしようもないというのはどういうことかと美雪に聞かれたんですが、気持ちの問題です。真未への気持ちを絶つことはできない。会えないようにすればいいという話でもない。どちらかが引っ越したら、それこそ家庭を崩壊させるしかなくなる。うちの妻も真未の夫も、それは避けたいという。僕も真未も、それぞれのパートナーには愛情がある。いっそふたりで死ぬしかないとまで思いつめましたが、死ぬこともむずかしい」

終わらない関係

コロナ禍もふたりはひっそり会っていた。そして今も。会う頻度は少ないが、だからこそ続いてしまっているのかもしれない。仁史さんの息子と真未さんの息子は高校生になった。別々の高校に通っているが、ふたりは今も仲がいい。ときどき一緒にカラオケなどに行っているようだ。仁史さんの娘は中学生となり、真未さんを慕っている。

「子どもたちに隠しおおせているところだけはありがたいと思っています。美雪と、真未の夫がうまく立ち回ってくれているから。本当に感謝してる。だからこそ、僕らだけが地獄へ落ちればいいんです」

キャリアアップした美雪さんは、引きがあって転職した。キャリア志向じゃないからと言っていた昔の彼女からは考えられないくらいエネルギッシュに生きている。

「人生は一筋縄ではいかないですね。他人から見れば、僕らがしているのは単なる浮気、不倫なんだろうけど、当事者の僕らにしてみれば、どうにもならない枷をはめられているようなものなんです。苦しいけど解けない、解いたら行き場がなくなってしまう。お互いが枷となっているんだけど、その枷こそが生きている証みたいになっている」

ありていに言えば、どうにもならないくらい好きなんだと、彼は言った。「好き」だから「底なし沼だとわかっていても入り込んでしまったのだ」と。もしかしたら底なし沼だからこそ、足を踏み入れてしまったのかもしれない。先が見えず、もがき苦しむことが生きがいにもなるのが「恋」なのだから。まさに彼らは恋に生きている。

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「底なし沼」とわかっていながら、真未さんとの関係を断ち切れない仁史さん。記事前編では、彼が美雪さんと家庭を築くまでと、大学時代の真未さんとの出会いを紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部