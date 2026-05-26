一度は野球を断念しかけた男たちが、巨人の浮上を支えている。

ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸は、開幕投手を務めて球団史上初となる新人開幕戦勝利をマークし、ここまでチームトップの5勝を挙げている（成績は5月20日時点）。育成出身3年目の平山功太は、4月に支配下登録を勝ち取ると、外野の一角としてスタメン出場を増やし、打線に勢いをもたらしている。【西尾典文／野球ライター】

【雑草コンビ】“期待の苦労人ルーキー”竹丸和幸選手と並んで巨人を支える育成出身「平山功太」

順風満帆ではなかった

高校時代から全国的に名を知られたエリートではない。むしろ、2人とも野球をやめる可能性すらあった選手だ。そんな“異色の苦労人”が、首位争いに加わってきた巨人で存在感を増している。

竹丸和幸選手（巨人軍の公式サイトより）

投手陣を牽引する存在となっているのが、竹丸だ。

新人ながら開幕投手を任されると、阪神を相手に6回1失点で初勝利をマークした。巨人のルーキーが開幕投手を務めたのは、1962年の城之内邦雄以来64年ぶり。勝利投手となったのは球団史上初の快挙である。その後も先発ローテーションを守り、7試合に先発してチームトップの5勝を挙げている。

しかし、竹丸は決して順風満帆に歩んできたわけではない。

崇徳時代は2年秋に中国大会に出場しているが、登板はなく、チームも準々決勝で西純矢（現・阪神）と草加勝（現・中日）を擁する創志学園に敗れている。3年夏は登板機会こそあったものの、広島大会の4回戦で敗退。背番号は10だった。

中国地区担当のNPB球団スカウトに当時の竹丸について聞いても、「全く注目していなかった」と話していた。

竹丸本人も高校卒業後は野球を続けるつもりはなかったという。それでも周囲の勧めもあり、城西大に進学して野球を継続。2年春から投手陣の一角に定着した。

チームは4年春まで首都大学野球の二部に所属していたため、ここでもドラフト候補として名前が聞かれることはなかった。初めて一部に昇格した4年秋には3勝をマークし、リーグ2位となる防御率1.52を記録。筆者もこのシーズンに竹丸の投球を現地で見たが、鋭い腕の振りと140キロ台中盤のストレートは強く印象に残っている。

巨人の作戦勝ち

竹丸の才能が本格化したのは、社会人の鷺宮製作所に進んでからだ。

1年目の夏場以降に先発に定着すると、2年目は春先からエース格へと成長。チームを都市対抗出場に導き、本戦でも初戦のTDK戦で6回を投げて被安打2、1失点、8奪三振の好投を見せ、全国大会初勝利を挙げた。

この頃には社会人ナンバーワン投手という評価を確立。巨人が早々に1位入札を公言し、単独指名で獲得することになった。

竹丸の良さについて、他球団のスカウトはこう話している。

「典型的な遅咲きの投手ですね。社会人1年目はまだ体つきも頼りなくて、ストレートも140キロ台中盤でしたが、2年目にはコンスタントに150キロ近く出るようになり、変化球も生きるようになりました。単独指名は、早々に1位を公言した巨人の作戦勝ちと言えるでしょう。スタミナ面にはまだ不安がありますが、5回から6回を投げて試合を作る力は十分だと思います」（関東地区担当スカウト）

巨人のルーキーで二桁勝利となれば、2013年の菅野智之（現・ロッキーズ）以来となる。左投手では過去に1959年の伊藤芳明のみ。この調子が続けば、そんな偉業も現実味を増してくるだろう。

自ら応募して合格を勝ち取った

一方、野手で日に日に存在感を増しているのが、3年目の平山功太だ。

4月5日に育成選手から支配下登録されると、25日のDeNA戦ではプロ初本塁打を記録。その後は外野の一角としてスタメン出場が増え、5月19日のヤクルト戦でも先頭打者本塁打を放った。ここまで23試合に出場し、20安打、2本塁打、9打点、打率.278という成績を残している（成績は5月20日時点）。

そんな平山も、竹丸と同じく、これまでの道のりは順風満帆ではなかった。

瀬戸内時代は中軸を任されていたが、甲子園や全国大会の出場経験はない。環太平洋大進学後、1年春から3本の本塁打を放ち、全日本大学野球選手権にも7番、ライトで出場した。しかし、チームの環境になじむことができず、1年で大学を中退する。

そのまま野球から離れるつもりだったが、周囲の勧めもあって、2023年からスタートしたベイサイドリーグの千葉スカイセイラーズに入団することになった。

千葉では40試合に出場し、45安打、4本塁打、23盗塁、打率.319を記録。MVP、本塁打王、盗塁王に輝いた。ただ、ベイサイドリーグが行われたのはこの年限りで、リーグのレベルも決して高くない。ドラフト会議前の平山の知名度は、決して高くなかった。

最終的にこの年の育成ドラフト7位で巨人から指名を受けたが、それも自らの行動で勝ち取ったものだったという。

「巨人では毎年入団テストを行っていますが、合格レベルに達するような選手は、スカウトから声をかけて受験を促したケースが大半です。ただ、平山はそうではなく、自ら応募して合格を勝ち取ったと聞きました。入団した時は19歳でしたが、体が大きくて飛ばす力も脚力もある。これは掘り出し物だということで、1年目から三軍でも積極的に起用され、結果も残しました。打撃も走塁も思い切りの良さがあるのがいいですね」（巨人球団関係者）

巨人の外野陣はキャベッジが不動のレギュラーとなっているものの、FAで今季から加入した松本剛や丸佳浩といった実績のある選手は不振。期待されていた中山礼都、浅野翔吾、萩尾匡也ら若手も足踏みが続いている。

その間を縫って、平山がこのまま定位置を獲得する可能性も十分にありそうだ。

竹丸も平山も、順風満帆な道のりを歩んできたわけではない。高校、大学、社会人、独立リーグ。遠回りをしながら、それぞれの場所でチャンスをつかみ、ようやくプロの舞台で居場所を作りつつある。

巨人はこれまでも、スター選手の力で勝ってきた球団という印象が強い。だが、長いシーズンを戦ううえで、チームを押し上げるのは名前のある選手だけではない。一度は埋もれかけた2人が、巨人の浮上をどこまで支えるのか。竹丸と平山の存在は、今年の巨人に生まれた新しい見どころになっている。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部