◆米大リーグ レンジャーズ０―９アストロズ（２５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

アストロズ・今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）、敵地・レンジャーズ戦に先発し、渡米後最長６回無安打無失点、２奪三振の好投を見せた。９７球を投げたため、７回からはマウンドを救援陣に託すと、リリーフ陣も無安打で継投し、２４年の今永昇太（カブス）以来、日本人投手２人目の継投ノーヒッターを達成し、２勝目を挙げた。

初回は３四球を与えるなど不安定な立ち上がりだったが、２〜６回の５イニングで許したのは４回先頭の四球による１人だけ。その走者も二ゴロ併殺打で打ち取り、２回からは５イニング連続で３人で攻撃を終わらせた。許した走者は４四球だけだった。

試合後の今井は現地放送のヒーローインタビューで「ちょっとあまり積極的にレンジャーズ打線がスイングしてこなかったので、なんとかどんどんストライクを先行できるようにリズム、タイミングをフォームで大事にしてからポンポン、どんどんストライクを取れたと思います」とうなずき、「今日は一緒に日本から来たトレーナーの佐々木さんの誕生日で、たまたまその日に登板できたこともすごくうれしかったし、なんとかチームで勝利としてお祝いしたいと思っていたので、最高の結果になってよかった」と笑顔を見せた。

西武から今季アストロズに加わった今井は、２試合目の登板だった４月４日（同５日）の敵地・アスレチックス戦で６回途中３安打無失点で初勝利。だが、同１０日（同１１日）の敵地・マリナーズ戦では１死しか奪えずに１安打、４四球、３失点でＫＯとなり、右腕の疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）に入った。

５月１２日（同１３日）の本拠地・マリナーズ戦で復帰も２登板で０勝２敗。前回登板の１８日（同１９日）の敵地・ツインズ戦は５回途中５安打３失点だった。この試合が６試合目の登板で、試合前の時点で１勝２敗、防御率８・３１だったが、防御率は６・１７となった。