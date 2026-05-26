◆米大リーグ ブルージェイズ２―８マーリンズ（２５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・マーリンズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打を放って４打数１安打だった。チームは投打がかみ合わず２連敗となった。

マーリンズの先発は右腕のジャンク。岡本は初対戦だった。１点を追う初回２死一塁の１打席目は、カウント２―２から外角低めのスイーパーを振らされて空振り三振。０―１で迎えた４回先頭の２打席目は中前安打で２試合連続安打を放った。打球速度１１１・２マイル（約１７９・０キロ）という鋭い当たりで二遊間を抜いた。

前を打つピニャンゴが適時打を放って１―２となった５回１死一、三塁の３打席目は、初球に反応したが一飛。３点を追う７回２死一塁の４打席目は、左腕・ナーディと対戦して投ゴロに倒れた。

５月に入って、一気に調子を上げ、１〜５日（同２〜６日）の５試合では、５本塁打を放って勢いに乗った岡本。だが、１９日（同２０日）の敵地・ヤンキース戦から２２日（同２３日）は４試合連続で安打なしと調子を落とした。２３日（同２４日）はスタメンを外れて守備の出場のみで、５試合、１９打席連続無安打となった。

それでも前日２４日（同２５日）の本拠地・パイレーツ戦の１打席目には、右翼フェンス直撃の二塁打。２０打席ぶりの安打は、データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によるとヤンキースタジアムなど３０球団の本拠地球場のうち３球場であれば本塁打になった打球だった。バットをやや体方向に傾ける新フォームで、バットも真っ黒に変更するなど、試行錯誤。シュナイダー監督も「彼は打線の中でも重要な選手だ。彼のキャリアの中で初めてこのような状況（不調）になっているけど、中堅から逆方向に打っているときはいい。復調してくれることを願っている」と期待を込めていた。前日は打順が６番に下がったが、この日は４番に復帰。出場した試合では１７試合連続で本塁打は出ていないが、２試合連続安打で少しずつ状態は上向いているようだ。