ＫＡＤＯＫＡＷＡは２６日、公式サイトで月刊誌「ダ・ヴィンチ」を２０２６年１１月号（１０月６日発売）をもって休刊することを発表した。

同誌は１９９４年４月、本の情報誌として株式会社リクルートで創刊。株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、２０１３年以降はＫＡＤＯＫＡＷＡから刊行を続けている。

同社は休刊にいたる経緯を「創刊から３２年、時代とともに誌面の特色を変化させながらも、『本の楽しさを伝える』という一貫した役割を担い、常に読者と作品との新しい出会いの場を創出すべくまい進してまいりました。しかしながら、昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させるべく、今回の決定となりました」とつづった。

定期購読者には担当者より別途、返金手続きの案内を送るという。姉妹メディアのＷＥＢサイト「ダ・ヴィンチＷｅｂ」は今後も継続して運営し、「雑誌『ダ・ヴィンチ』が大切にしてきた思いや求められる役割を継承し、今後はＷｅｂならではの機動力を活かし、より一層充実したコンテンツの提供に努めてまいる所存です」とつづられた。