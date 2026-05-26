今シーズンもプロ野球中継「スーパーベースボール」をお届けしているABCテレビ。

６月３日(水)に開催される「阪神タイガース 対 埼玉西武ライオンズ」の一戦に芸能界きっての野球通としても知られる河合郁人のゲスト出演が決定した。

幼少期から西武ライオンズファンで、現在は同球団の応援番組でMCも務める河合。虎バン主義を掲げ、阪神タイガースを熱く追うABCテレビのプロ野球中継に、ライオンズ愛に溢れる河合が踏み込んでいくのか。勢いに乗る両球団が火花を散らすセ・パ交流戦。野球ファンならずとも目が離せない、注目の一戦だ。

■河合郁人コメント

Q: ゲスト出演が決まった際の率直な感想を教えてください。

中継に参加できることを、嬉しく思っています！

幼少期からライオンズファンで、現在は球団の応援番組でMCも務めさせていただいていますが、実は交流戦の阪神戦を現地で観戦したことはありません。そのため、現地で観られる喜びが非常に大きいです。

Q： 当日の解説席にはご自身も出演されているABCテレビ「newsおかえり」から、下柳剛さんや福井治人アナ(ABCテレビアナウンサー)がいますが、どのようなやり取りをしたいですか。

解説の下柳剛さんからは、阪神の戦略や各選手の凄さなど、深い部分をぜひ教えていただきたいです。一方で僕からは、ライオンズ選手の魅力をファンの視点からもお伝え出来ればと考えています。

福井アナは普段「newsおかえり」のスタジオではいじられ役ですが(笑)、彼の本領でもある“野球好き”の姿を間近で見られるのを楽しみにしています。

Q： 意気込みをお願いします。

今両球団とも勢いがありますよね。その勢いに乗って、僕はパ・リーグやライオンズの凄さをしっかりアピールしたいですね。セ・パ交流を楽しみながら、ファン代表として中継を精一杯盛り上げていきたいと思います！



■放送概要

番組名：スーパーベースボール 阪神×西武

放送日時：６月３日(水) 夜６時16分～８時54分 生中継（関西ローカル）

出演：

＜ゲスト＞河合郁人

＜解説＞下柳剛

＜実況＞福井治人(ABCテレビアナウンサー)

＜リポーター＞北條瑛祐(ABCテレビアナウンサー)

番組公式HP： https://www.asahi.co.jp/tigers/

HP(虎バン主義。)： https://www.asahi.co.jp/toraban/