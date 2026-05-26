◇ア・リーグ アストロズ―レンジャーズ（2026年5月25日 アーリントン）

アストロズの今井達也投手（28）が25日（日本時間26日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発し、6回無安打無失点の好投を披露。4月4日（同5日）アスレチックス戦以来、51日ぶりとなるメジャー移籍後2勝目を挙げた。チームは継投でのノーヒットノーランを達成し、4連勝となった。

制球に苦しんだ初回を無失点でしのぎ、自らのリズムをつかんだ。初回、先頭のピダーソン、2番・オスナに連続四球。3番・ニモはスライダーで二ゴロ併殺に仕留めたが、2死三塁から4番・デュランにも四球を与えた。定まらない制球に、マウンド上でわずかに首をかしげるシーンもあったが、それでも2死一、三塁からカーターをスライダーで中飛に打ち取り、何とか初回を無失点で終えた。

2回以降は完全に自らの投球を取り戻した。初回に24球を要したが、2回は14球、3回は11球でそれぞれ3者凡退。4回は先頭打者のニモに11球粘られた末に四球を与えたが、次打者・デュランを内角シンカーで注文通りの二ゴロ併殺。結果的にこの回も3人で終え、胸を張ってベンチへと戻った。

5、6回も危なげなく3者凡退。直球を軸にスライダー、スプリットなどを効果的に配球し、2回以降はストライクゾーンの中で勝負することを徹底。安定感を示し、この日の役割を終えた。

試合後、地元中継局のインタビューに応えた今井は「あまり積極的にレンジャーズ打線がスイングしてこなかったので、何とかどんどんストライク先行できるようにリズムだったりタイミングを、フォームで大事にしてから、どんどんストライクを投げれたかなと思います」と振り返った。

7回をオカート、8回からはサンタが2イニングを無安打無失点に封じ、球団史上5度目の継投ノーヒットノーランを達成。ポストシーズンも含め、18度目のノーヒッターとなった。