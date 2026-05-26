タレント伊集院光（58）が25日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件について驚きの声を上げた。

この件は25日夜のニュース番組やサイトなどで一斉に報じられるなどした。番組開始後、贔屓球団の日本ハムについて言及。その上で「予想がつかないのは、今日の阿部監督逮捕ですよ。ホントびっくり」と切り出した。

「ちょうどニュース消して、家出たあたりのスマホのネットニュースに書いてあって、ウソだろみたいに思ったら、Xかなんかに上がっきたのかな？ Xなんかはニュースに比べたらいいかげんなこというんで。何言ってんの？ って思ったらまさかの…いろいろこれから話題になっていくんだろうけど」と語った。

阿部監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。関係者によると阿部監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際に叩かれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。