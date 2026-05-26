【韓国】ソン・フンミンに「円形脱毛症説」が突如浮上、疑惑の後頭部写真も…本人釈明の事態

サッカー米MLSのロサンゼルスFCに所属する韓国代表キャプテンのソン・フンミン（33）に「円形脱毛症説」が浮上し、本人が釈明する事態が起きた。

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ロサンゼルスFCは5月25日（日本時間）、本拠地BMOスタジアムで行われたメジャーリーグサッカー（MLS）ウェスタン・カンファレンス第15節でシアトル・サウンダーズに1-0で勝利した。これでロサンゼルスFCは直近の公式戦連敗を「4」でストップした。

チームは勝利したが、ソン・フンミンにゴールはなかった。これでMLSでは12試合連続無得点だ。ソン・フンミンは前半戦で9アシストを記録したが、いまだにゴールがない。

ロサンゼルスFCを率いるマーク・ドス・サントス監督がソン・フンミンを過度にプレーメイカーとして起用する戦術が、ゴールを阻んでいるとの見方が出ている。

また試合中には、ソン・フンミンの後頭部が中継画面に映し出された際、円形脱毛症が疑われる“空白部分”が発見された。

（写真＝オンラインコミュニティキャプチャ）

サッカーファンたちは当該場面の画像を共有し、「ソン・フンミンは最近のストレスで脱毛症になったのではないか」と疑いの声を上げた。ソン・フンミンは今年7月に34歳の誕生日を迎えるだけに、十分に脱毛症が起こり得る年齢ではある。

ただ試合後、ソン・フンミン本人がSNSを通じて自ら釈明した。彼は「円形脱毛症ではありません。ストレスを感じることなんてないのに…」とユーモアを交えた文章とともに自撮り写真を公開し、ファンの心配を和らげていた。

「円形脱毛症説」を否定するソン・フンミン（写真＝ソン・フンミンInstagram）

ソン・フンミンは試合後、国内線で米ソルトレイクシティへと移動し、同地で事前キャンプ中の韓国代表に合流している。

（記事提供＝OSEN）