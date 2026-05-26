開催：2026.5.26

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 2 - 8 [マーリンズ]

MLBの試合が26日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとマーリンズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。

1回表、3番 オット・ロペス 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでマーリンズ得点 TOR 0-1 MIA

5回表、7番 オーウェン・ケイシー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 TOR 0-2 MIA

5回裏、3番 ヨエンドリク・ピナンゴ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-2 MIA

6回表、4番 カイル・ストワーズ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 TOR 1-3 MIA、6番 ハビエル・サノヤ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 TOR 1-5 MIA

6回裏、6番 アーニー・クレメント 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-5 MIA

8回表、4番 カイル・ストワーズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 TOR 2-6 MIA、5番 ジェーコブ・マーシー 初球を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 TOR 2-7 MIA、7番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TOR 2-8 MIA

試合は2対8でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのジェーソン・ジャンクで、ここまで3勝5敗0S。負け投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで2勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.215となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 11:10:17 更新