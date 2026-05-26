26日11時現在の日経平均株価は前日比171.90円（-0.26％）安の6万4986.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は812、値下がりは701、変わらずは50。



日経平均マイナス寄与度は359.62円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が119.67円、キオクシア <285A>が83.77円、中外薬 <4519>が41.73円、フジクラ <5803>が41.63円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を467.43円押し上げている。次いでイビデン <4062>が52.63円、信越化 <4063>が20.45円、太陽誘電 <6976>が16.93円、ファストリ <9983>が16.90円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は建設で、以下、情報・通信、不動産、その他金融と続く。値下がり上位には非鉄金属、医薬品、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分14秒時点



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