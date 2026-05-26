俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5月31日、第21話「風雲！竹田城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を披露。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

軍師・黒田官兵衛が初登場。番組公式サイト版の次回予告は「竹中半兵衛 小寺（黒田）官兵衛」と横並びにし、続いて「知謀の“両兵衛”揃いけり！」と“天才軍師対決”を煽る。

本編終了後版には、眉をひそめ、得も言われぬ表情の半兵衛の姿も。SNS上には「次回予告、変顔の半兵衛も仲睦まじげな小一郎夫婦もかわいい」「どういう表情？w」「半兵衛の顔に持っていかれたw」などの声。期待が高まっている。