RIZAP監修のサラダがPRONTOで登場 高たんぱく＆低糖質で罪悪感なくお腹いっぱいに
飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイムに、ボディメイクや健康管理をサポートするパーソナルトレーニングジム「RIZAP」が監修したコラボレーションサラダが、6月9日から発売される。
【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ
今回のコラボレーションは、「食事の選択肢を広げて手軽に健康を目指せる社会を実現したい」という両者の想いから実現した。外食やテイクアウトの際に健康やダイエットを意識しつつ、十分なたんぱく質を美味しく手軽に摂取しながら満足感を得たいというニーズに応えるために開発されたメニュー。体をつくる重要な栄養素であるたんぱく質を、1食あたり15.0gから25.0gと豊富に含み、糖質は2.4gから5.6gに抑えつつ、しっかりとした満足感を得られる。
RIZAPトレーナーの近田真奈さんは「健康のためにサラダをメインにしたいけれど、すぐにお腹が空いてしまう、味が単調で続かないといったお悩みの声をよく耳にしてきました」とこれまでの課題を指摘。その上で、今回のメニューについて「ベースとなるサラダはしっかりと高たんぱく質・低糖質に調整されており、罪悪感なくお腹いっぱいになれる、非常に理にかなったメニューです」と太鼓判を押す。
さらに、選べる4種類のドレッシングとの相性も抜群であるとし、「かけるものによってサラダの表情がガラッと変わり、毎日食べても新鮮な喜びが得られます。日常にこのサラダを取り入れることで、心もカラダも喜ぶ健やかなライフスタイルが無理なく叶う、そんな頼もしい商品です」と魅力をアピールした。
「【RIZAP監修】たんぱく質が摂れるバジルチキンとアボカドのサラダ」は、バジル風味のサラダチキンをメインに、ブロッコリー、アボカド、トマト、フリルレタス、紫キャベツとビーツのラペ、半熟風卵、パルメザンチーズをトッピング。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」の中から好きなドレッシングが選べる
「【RIZAP監修】たんぱく質が摂れるグリルチキンとビーンズのサラダ」は、グリルチキンをメインに、ミックスビーンズ、ブロッコリー、アボカド、フリルレタス、半熟風卵を合わせ、食感のアクセントが楽しめる。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」の中から好きなドレッシングが選べる。価格は、各935円（税込）からとなる。
なお、本商品はRIZAPおよびchocoZAP（チョコザップ）の店舗では販売されず、プロント各店でのみ取り扱われる。近田さんは「健康的なカラダづくりは、ストイックに我慢することではなく、美味しく楽しく続けることが何よりも大切です」と呼びかけている。
【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ
今回のコラボレーションは、「食事の選択肢を広げて手軽に健康を目指せる社会を実現したい」という両者の想いから実現した。外食やテイクアウトの際に健康やダイエットを意識しつつ、十分なたんぱく質を美味しく手軽に摂取しながら満足感を得たいというニーズに応えるために開発されたメニュー。体をつくる重要な栄養素であるたんぱく質を、1食あたり15.0gから25.0gと豊富に含み、糖質は2.4gから5.6gに抑えつつ、しっかりとした満足感を得られる。
さらに、選べる4種類のドレッシングとの相性も抜群であるとし、「かけるものによってサラダの表情がガラッと変わり、毎日食べても新鮮な喜びが得られます。日常にこのサラダを取り入れることで、心もカラダも喜ぶ健やかなライフスタイルが無理なく叶う、そんな頼もしい商品です」と魅力をアピールした。
「【RIZAP監修】たんぱく質が摂れるバジルチキンとアボカドのサラダ」は、バジル風味のサラダチキンをメインに、ブロッコリー、アボカド、トマト、フリルレタス、紫キャベツとビーツのラペ、半熟風卵、パルメザンチーズをトッピング。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」の中から好きなドレッシングが選べる
「【RIZAP監修】たんぱく質が摂れるグリルチキンとビーンズのサラダ」は、グリルチキンをメインに、ミックスビーンズ、ブロッコリー、アボカド、フリルレタス、半熟風卵を合わせ、食感のアクセントが楽しめる。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」の中から好きなドレッシングが選べる。価格は、各935円（税込）からとなる。
なお、本商品はRIZAPおよびchocoZAP（チョコザップ）の店舗では販売されず、プロント各店でのみ取り扱われる。近田さんは「健康的なカラダづくりは、ストイックに我慢することではなく、美味しく楽しく続けることが何よりも大切です」と呼びかけている。