ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの西田陸浮内野手が25日（日本時間26日）、本拠地ツインズ戦に「9番・右翼」で、待望のメジャーデビュー。3打数1安打に加え、守備でも好プレーを見せた。試合後には“メジャー流”の洗礼で、チームメイトから祝福を受けるとファンの話題を集めている。

西田は2回の守備で本拠地のファンを唸らせた。2死一、二塁で右翼へ強烈なゴロが飛ぶ。前進して捕球し、すかさずバックホーム。本塁に突入した二塁走者を刺し、失点を防いだ。さらに4回の第2打席ではメジャー初安打もマーク。デビュー戦で攻守に渡って存在感を見せつけた。

試合後のグラウンド上では、インタビューを受ける西田の背後に忍び寄ったチームメイトが、バケツ一杯の氷水を浴びせかけた。メジャーではお馴染みの祝福方法に思わず仰け反った西田は、その後、腰に手をあてながら喜びを噛みしめていた。ホワイトソックス公式が一連の動画を公開すると、日本のファンも反応を寄せている。

「西田選手にとって忘れることのない最高の一日となりましたね」

「メジャー昇格の西田さん最高の洗礼を浴びる 活躍したら背後に注意は怠れない」

「西田くん早くも攻守に躍動してる！最高のメジャーデビュー」

「村上がホームラン打って西田が好守に渡り活躍していて嬉しいね」

「ちゃぷちゃぷ かわいい」

「ホワイトソックスは、盛り上がってて楽しそうだな」

「早速ぶっかけられてるのかよwww」

日本の高校からアメリカの大学へ進学し、NCAAディビジョン1を経てMLBドラフト指名を勝ち取った25歳にとって、忘れられないメジャーデビューになったようだ。



（THE ANSWER編集部）