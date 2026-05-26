Steam「カプコン ミッドイヤーセール」が開催！ PC版「逆転裁判」や「マーベル VS. カプコン」がお買い得
【カプコン：Steam「ミッドイヤーセール」】 開催期間：6月9日まで
(C)CAPCOM
カプコンは、Steamにて「ミッドイヤーセール」を開催している。期間は6月9日まで。
本セールでは、同社のダウンロード版PCゲームを最大90％オフの特別価格で販売。対象タイトルには「逆転裁判123＋456 コレクション」や「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」、「祇：Path of the Goddess」などがラインナップされている。
なお、タイトルによってセール期間が異なる場合があるため、セール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。
□Steam「Capcom Mid Year Sale」のページ
「逆転裁判123＋456 コレクション」価格：6,990円→3,145円（55％オフ）
「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」価格：5,990円→2,396円（60％オフ）
「祇：Path of the Goddess」価格：3,990円→2,992円（25％オフ）
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