バブルなのか、まだまだ上がるのか。日経平均株価がついに6万5000円を突破した。

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25日の日経平均株価は、前週末比1819円12銭高の6万5158円19銭で取引を終えた。初めて6万5000円台に乗せ、最高値を更新した。

はやくも市場では「株価7万円！」と景気のいい声が飛んでいる。

その一方、日経平均株価は、ソフトバンクグループや東京エレクトロン、アドバンテストといった一部のAI・半導体関連銘柄に実態以上に引き上げられているため、いずれ限界がくるとの見方も根強い。日経平均株価は、ソフトバンクGなどの“値がさ株”の影響が強く出てしまう。実際、25日も半数以上の銘柄は値下げしている。

「日経平均株価が7万円を突破しても、株価全体は上がらないのではないか、という予測が強まっています。すでに足元では、日経平均とTOPIXとの乖離が広がっています。とうとう日経平均株価をTOPIXで割った指標『NT倍率』は、16.52倍と過去最高を更新しています」（兜町関係者）

日経平均株価は、この半年間だけで1万5000円も上昇しているだけに、市場も高値への警戒感があるのは間違いない。「恐怖指数」と呼ばれる日経平均VI指数も、25日、一時、33.50まで上昇している。「恐怖指数」は、10〜20が平常時の目安とされ、30を超えると警戒、40を超えると市場がパニック状態にあると判断される。

■金利上昇がリスクに

経済ジャーナリストの森岡英樹氏はこう言う。

「この先、大きなリスクになるのは金利上昇でしょう。すでに長期金利は上がりつづけ、まだ上がる可能性がある。金利が上昇すれば、投資マネーが下落リスクのある株から、リスクの低い債券に移っておかしくない。金利が上がるにつれ、株価が調整局面に入る可能性も高くなるはずです」

株価6万5000円が、庶民の景気実感とかけ離れているのは間違いない。

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