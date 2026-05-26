ブライトンが発表

イングランド1部ブライトンは、クラブの公式HPで日本代表FW三笘薫が第33節のトッテナム戦で決めたゴールが、プレミアリーグのシーズンベストゴールの候補にノミネートされたと発表した。

三笘はこれまで2023-24シーズンのウルヴァーハンプトン戦で決めた独走してのゴールと、2024-25シーズンのチェルシー戦で決めたスーパートラップからのドリブルシュートが、シーズンベストゴール候補にノミネートされており、今回で3シーズン連続の選出となった。

トッテナム戦で三笘は、右サイドからのクロスをゴール前で左足で合わせてゴールに決めた。このゴールはクラブの年間最優秀ゴールとなっており、三笘は上記2つのゴールと合わせてクラブの3年連続の年間最優秀ゴール受賞、3年連続でリーグの年間最優秀ゴール候補選出という偉業を成し遂げている。

第36節のウォルバーハンプトン戦で左太もも裏を負傷した三笘は、北中米ワールドカップ（W杯）のメンバー外となった。5月26日にはクラブが左ハムストリングの手術を受けて無事に成功したと発表されている。2大会連続のW杯とはならなかった三笘だが、2026-27シーズンには再び素晴らしいプレーを見せてくれることが期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）