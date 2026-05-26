シンガー・ソングライターのキタニタツヤが２５日深夜放送のニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン０」（月曜・深夜３時）で番組終了を電撃発表した。

「番組からのお知らせがございます」と切り出し、「２０２４年にキタニタツヤの『オールナイトニッポンＸ』としてスタートし、２０２５年から『オールナイトニッポン０』となった当番組でございますが、来月６月２９日の生放送をもって最終回を迎えることになりました」と報告した。

理由については「相当悩んだけど、創作活動やライブ活動と並行して毎週『オールナイト』にも全力投球することが、精神や体力面でもなかなかの負荷となっており、私の方で一区切りつけさせてくれと申し出た」と説明。「体力の限界…、気力もなくなり」と元横綱・千代の富士が引退会見で発言した名言もまねた。

今後については「でっかい理由でいうと鼻の手術。もともと鼻がおかしいのもあるけど、喉と鼻をぶっ壊して一切声がでなくなった時もあった」と告白。音楽活動についても「１、２か月くらい休ませてもらう。活動休止で！という休み方じゃなくてその時期仕事しませんという感じで調整している」とした。

番組が年度途中での終了となることから「何でこの時期？ってのはごめん」、「意味分からないタイミング過ぎてごめん」と謝罪。「臆測立つでしょー」と自虐したが、番組中にはキタニだけでなく、スタッフも含め笑いの絶えないスタジオの様子が放送されていた。