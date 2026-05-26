5月24日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年1時間特別企画』は、香川県から1時間スペシャルとして、劇団員13人全員が家族という全国でも極めて珍しい大衆演劇団「劇団扇子家」の絆と奮闘の様子を届けた。

【映像】総勢13人のファミリー劇団の日常の様子

金刀比羅宮のふもとで45年にわたり活動を続ける同劇団には、0歳から86歳までの親子4世代がひしめき合っている。メンバーには、芸歴85年を誇り、劇団で唯一かつらを結える「スーパーひいばあちゃん」こと丘美智子さん（86歳）や、生後わずか22日で初舞台を踏んだという演劇の申し子までが名を連ねる。彼らの日常は舞台に立つことだけに留まらず、照明や音響、小道具の修理、衣装の着付けにいたるまでのすべてを、家族13人で手分けして担っている。

そんな一家に訪れた大きな転機が、総座長の次女・すみれさんの結婚だった。それを機に、役者経験ゼロのの辰一郎さんが新たに一座に加入することに。

番組のクライマックスでは、MCの藤井隆さんと井上咲楽さんによる一日限りのコラボ舞台が披露された。二人は本格的な白塗りのメイクを施し、劇団員の一員として舞台に登場。藤井のキレのある立ち回りと劇団員たちの圧倒的な熱量によって会場は大きな興奮に包まれたが、真剣なお芝居の最中に予想だにしないハプニングが発生し、感動のシーンがまさかの展開を迎える一幕もあった。