「外貨建終身保険」「変額保険」になんとなく入っていない？損したくないなら知っておきたい貯蓄型保険の落とし穴

変額保険、外貨建終身保険、貯蓄型保険…様々な商品がありますが、しっかり仕組みを理解していないと、損をしてしまうことも…。仕組みと判断のポイントを、経済評論家・マネーコンサルタントの頼藤太希さんに解説してもらった。



文＝頼藤太希

そもそも社会保険に加入している

民間保険への加入を考える前に、我々は相応に負担の大きい社会保険料を払って、社会保険に加入している事実を認識しましょう。

公的保険と言われますが、大きく「医療保険」「労災保険」「雇用保険」「介護保険」「年金保険」の5つに加入しています。

保険は、もしものときにお金で困らないように、備えて入るものです。そのような前提で考えると、民間保険に加入する場合は、「貯蓄＋公的保険」では備えるのが難しいリスクに対して、「保障」をメインとする保険に加入するというのが選択肢となります。

そのために活用すべきは「掛け捨て型」保険。掛け捨て型は、解約してもお金は戻ってきませんが、必要な保障を安く用意できます。

掛け捨て型に加入をするのが経済的かつ合理的なのですが、死亡保障に加えて増やすことをメインした「変額保険」「外貨建終身保険」といった貯蓄型保険を選ぶ人もいます。

実際お金を増やすことを目的に貯蓄型保険を活用する方が多いのですが、お金を増やすのが目的ならおすすめできません。なぜなら、リスクを取って運用しているにもかかわらず、保険料に占める手数料が高く、中途解約をすると元本割れの可能性が高いからです。

保険料の半分近くが「手数料」

保険会社に支払う保険料には、「純保険料」と「付加保険料」が含まれています。

純保険料は、将来の保険金支払いに充てられる分で、どの保険会社でも大差ありません。

対する付加保険料は保険会社の経費に充てられる分。

保険会社の人件費・広告宣伝費・販売手数料・そのほかの経費などが含まれます。付加保険料の額は、保険会社が自由に決められます。一般に、掛け捨て型の保険やネット生保のほうが安くなっています。

各保険会社は純保険料と付加保険料の割合を公表していません。唯一公表しているネット生保のライフネット生命では、支払う保険料のうち3〜4割が付加保険料になっていることがわかります。

付加保険料が保険料に占める割合は各社によって異なりますが、少なくともこれ以上と考えて差し支えないでしょう。貯蓄型保険の場合はもっと高いと考えられます。

つまり、生活者にとって見れば、支払っている保険料の半分近くが「手数料」と言っても過言ではありません。保障や貯蓄に回るのはあくまで純保険料の分だけで、非常に効率の悪い商品であることを押さえておきましょう。

「増やす」選択肢としての非合理性

貯蓄型保険の純保険料には、もしものときの保障と、解約時に支払われる解約返戻金が含まれていますが、保障に回る部分と解約返戻金に回る部分の割合はわかりにくくなっています。

具体的にシミュレーションしてみましょう。

30歳男性が「貯蓄型保険（ドル建て終身保険）で保障と貯蓄（投資）を用意」と「掛け捨て型の定期保険と投資信託で保障と貯蓄（投資）を用意」で保険料・保障・利率を比較します。

※以下、2026年5月15日時点の情報に基づく

●ドル建て終身保険

30歳男性の保険料（月額）：227.8ドル（3万6500円）

保険期間：終身 保険料払込期間：15年払込満了

死亡保険金：10万ドル（1600万円）

積立利率3〜3.5% ※1ドル＝160円

●掛け捨て型定期保険

30歳男性の保険料（月額）：1600円

保険期間・保険料払込期間：10年

死亡保険金：1600万円

●投資信託「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」

毎月3万4900円（信託報酬 年0.05775%）

トータルリターン（5年）：年率19.97%

貯蓄型保険（ドル建て終身保険）では、毎月約3万6500円の保険料（ドル建てなので円換算すると毎月変動します）を支払うことで、死亡時には保険金が10万ドル（現時点の為替レートだと約1600万円）を受け取れます。予定利率（保険の運用利率）は3〜3.5％となっています。

掛け捨て型定期保険ならば月1600円で貯蓄型保険と同等の死亡保険金額を用意できます。残り3万4900円を投資信託（本稿執筆時点で最も純資産額が大きく、投資家人気の高い「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」）に投資したとき、保有中の手数料（信託報酬）はわずか年0.05775％にもかかわらず、トータルリターン（5年）は年20％程度。

eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が連動する「MSCI ACWI」という指数の直近20年間の円ベースのリターンは年8%程度なので、増やす目線では投資信託のほうが運用利率も手数料も断然上回っています。

したがって、貯蓄型保険を利用して「保障＋貯蓄（投資）」するよりも、「保険は保険」「貯蓄（投資）は貯蓄（投資）」と分けて、それぞれに適した商品で準備したほうが、経済的かつ合理的です。

「変額保険」もおすすめできない

変額保険は運用実績によって解約返戻金や満期保険金が変動する保険です。

死亡時の保険金には最低保障額が定められていて、それを下回ることはありませんが、解約返戻金や満期保険金には最低保障額が定められていません。

運用がうまくいけばその分多くの解約返戻金・満期保険金が受け取れますが、払い込んだ保険料よりも受け取れるお金が減ってしまうこともあります。

運用成果次第という点では、変額保険も投資信託も同じように思われるかもしれませんが、将来受け取れる金額はまったく違います。

図は、ある変額保険と投資信託に毎月2万6690円ずつ25年間積み立てて、35年間にわたって運用を行なった場合の元本合計・変額保険の解約返戻金・投資信託の資産額を示したものです。

運用利率が3％だった場合、変額保険では35年後の解約返戻金は786万円。元本合計は800万円なので元本割れしています。投資信託の場合、800万円の元本が35年後に1562万円とほぼ倍に増えています。

こうなる理由は、上述の通り付加保険料の問題と、保険解約時の手数料である「解約控除」が高いからです。表の金額は、解約控除をしたあとの数字です。

運用利率を3％にするには、資産の半分近くは株で運用する必要があります。相応のリスクを取っていてもまったく増えないのは、投資商品としては選ぶ価値が低いでしょう。

既に入っている場合はどうする？

貯蓄型保険を今すぐ解約すると元本割れしてしまうケースがほとんどでしょうが、潔く解約して、掛け捨て型保険＋投資信託の組み合わせに変えるというのが一つの手。なぜなら、時間を味方につけた資産形成をするならば、早いに越したことはないからです。

ただ、どうしても元本割れが嫌であれば、次善策として、貯蓄型保険の保険料を最低額まで下げて満期まで継続するのはいかがでしょうか。保険料で浮いた分は投資信託で運用するのがベターです。

貯蓄型保険は、保険と貯蓄（投資）が両立できて便利と思われるかもしれませんが、保険は保険、貯蓄（投資）は貯蓄（投資）で分けたほうが断然得。

目先の便利さに惑わされないよう、マネーリテラシーを身につけ実践していきましょう。

頼藤 太希（よりふじ・たいき）

経済評論家・マネーコンサルタント。（株）Money＆You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。