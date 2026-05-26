婚活中・ABEMA西澤由夏アナ、イケメンテレビ局員と白昼堂々“浅草デート”
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第5話が、きょう26日に放送される。
【写真】かわいい笑顔！デート中のABEMA・西澤由夏アナウンサー（前週第4話より）
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第5話では、前回の放送で苦渋の“婚約破棄”を決断した現役アナウンサーのゆかが、新たなデート相手として、年収ランキング23位（30人中）で、仮面舞踏会にも招待した相手である“夢を追うイケメンテレビ局員”を指名。白昼堂々、浅草であめ細工などを楽しむデートを満喫し、ゆかは「自然体でいられた気がした」と好印象を抱く。しかし、順調に距離を縮めているかのように見えたのも束の間、ゆかが結婚への熱量を探るべく本心を問い詰めると、彼の口から番組に参加した衝撃的すぎる理由が飛び出す。「なぜ参加しようと思ったの？」とショックを隠しきれないゆかに、スタジオも「えっ、どうなるの！？」とかたずをのんで見守る。イケメンテレビ局員が明かした驚きの参加理由とは。
一方、同じく新たなデート相手として、年収ランキング6位（30人中）の“ゴルフを愛する高身長経営者”を指名した34歳美人経営者のあやかは、初デートで意気投合し「私が会いたかった人」と早くも夢中に。そんなあやかは、その後大胆すぎる“まさかの行動”に出て、スタジオの夏菜も思わず「えーー！！ちょっと待って！」と絶叫する事態に発展。
さらに27歳人気モデル・なつえと年収1億円エリート・チェンの実家訪問で波乱が巻き起こるなど、ますます予測不能な展開を見せる。
【写真】かわいい笑顔！デート中のABEMA・西澤由夏アナウンサー（前週第4話より）
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
一方、同じく新たなデート相手として、年収ランキング6位（30人中）の“ゴルフを愛する高身長経営者”を指名した34歳美人経営者のあやかは、初デートで意気投合し「私が会いたかった人」と早くも夢中に。そんなあやかは、その後大胆すぎる“まさかの行動”に出て、スタジオの夏菜も思わず「えーー！！ちょっと待って！」と絶叫する事態に発展。
さらに27歳人気モデル・なつえと年収1億円エリート・チェンの実家訪問で波乱が巻き起こるなど、ますます予測不能な展開を見せる。