猫がごはんを食べなくなるのには理由がある！「猫ごはんお悩みタイプ診断」であなたの猫ちゃんのパターンをチェック

「愛猫がごはんを食べてくれない…」多くの飼い主さんが経験するこの問題、実は明確な理由が隠されているのだとか。猫の栄養学を専門とする獣医学博士の岩崎永治さんが編み出した「猫ごはんお悩みタイプ診断」から、あなたの猫ちゃんのタイプをチェックしてみましょう。



文＝岩崎永治

猫の食事パターンには必ず理由がある

個性豊かな猫たち。その魅力は性格やしぐさだけでなく、ごはんの食べ方にも色濃く表れます。たとえば、こんな食べ方をしていませんか？

・ドライフードしか食べてくれない。

・水を飲まない。

・すぐ飽きて、一度出したご飯は二度と食べない。

・今日は食べるが、明日は食べない。

・食べるカリカリと食べないカリカリがあって食べムラが激しい。

・逆に、新しいものは受け付けず、同じカリカリしか食べない。

・少し食べてはどこかへ行き、少し時間がたつとまた食べに帰ってくる。

・味わってゆっくり食べるが小食。

・夢中で早食いして吐いてしまう。

・ほかの猫のごはんまで食べてしまう。

・そう思うと、急に何も食べなくなることがある。

・いや、私の猫は何でも食べる。残ったカスまで舐めとる。

例を挙げるときりがありません。皆様の猫さんに当てはまるものはありますか？

猫の食事パターンは一言では表せず、飼育者の皆様を悩ませる一番のポイントだと思います。この食事に対する気難しさから、猫は「グルメ」なんて言われます。

しかし、猫の食事パターンは科学的にすべて説明できるのです。

猫の食事には、その子がこれまで体験してきた「経験」がそのままそっくり表れています。つまり、猫が今の食事パターンを獲得した、何かしらの理由があるんです。理由があるということは、解決もできるんです。

この連載では、猫の食事に悩む皆様の手助けになる情報を一つずつご提供していきたいと思います。

猫ごはんお悩みタイプ診断

まずは皆様の猫さんのことを知ることから始めましょう。この「猫ごはんお悩み診断チャート」は猫の栄養学を専門とする私が猫の食事に関する論文を約200本読んで作ったもので、さまざなま科学的エビデンスを詰め込みました。

まず、下のA〜Cの3つから皆様の猫さんに当てはまるものを選んでください。

A. いつでも何でも食べる

B. 比較的何でも食べるが、急に食べなくなることがある

C. 絶対に口にしないキャットフードがある

いかがですか？では、それぞれ選んだアルファベットへ進んでください。

【Aを選んだ方】

●なんでも食べるエリートタイプ

好き嫌いなく、飼い主さんを困らせることのない育てやすい猫さんです。病気になっても、スムーズに療法食へ切り替えることができるでしょう。なんでも食事を楽しめる、こんな猫さんに育てたいですね。

Bで考えられるパターン

【Bを選んだ方】

ご飯を食べなくなった時の状況に一番近いものを次のB1〜5の5つから一つ選んでください。

B-1. 同じ食事が続くと食べないけど、違う食事に変えると食べる

B-2. 食べなくなったフードでも、新しい袋を開ければ食べる

B-3. 過去、食事中に猫がいやな思いをした可能性がある

B-4. 暑かった。または具合が悪そう

B-5. 10歳以上になって、急に食べなくなった

【B-1・B-2を選んだ方】

●グルメタイプ

典型的な気まぐれ猫さんですね。猫は生態的にも食飽きしやすい動物で、同じ食事が続くと、急激においしさが半減して感じる「単調効果」という性質を持っています。また、とらえた獲物をすぐ食べる新鮮肉食動物という生態から、開けたて新鮮なものを好む傾向にあります。

【B-3・B-4・B-5を選んだ方】

●老化・病気タイプ

老化や体調不良でも食欲が低下します。特に猫さんは体調不良を隠すのがうまく、気づかないことがあります。特に高齢になると消化率が低下してエネルギー不足となったり、筋肉量が低下することで食欲が落ち、飽きたように見えることがあります。

Cで考えられるパターン

【Cを選んだ方】

●新しいもの嫌いタイプ

お待たせしました。Cを選んだ方は新しい食事に抵抗感を持つ気難しさのある猫さんです。病気になった時の療法食の切り替えなど、苦労されるかもしれません。このような猫さんは、幼少期の経験不足が影響しているかもしれません。

新しいものが嫌いなタイプは、さらに二つのグループに分けることができます。次の2つのうち、一番近いものを一つ選んでください。

C-1. 普段から警戒心が強い

C-2. 同じ食事、味の似た食事をずっと与えている

【C-1を選んだ方】

●社会経験不足タイプ

生後2〜9週齢の社会化期と呼ばれる時期に、兄弟や母猫、そして人との関係をうまく経験できなかったり、いろんな生活環境を体験できなかったことから、なんでも物怖じして、怖く感じてしまう性格になってしまったのかもしれません。普段からストレスがあり、決まったものしか食べなくなってしまうことがよくあります。

【C-2を選んだ方】

●食経験不足タイプ

C-1と同じように、社会化期にいろんな食べ物を経験することができず、食べられるものを学習できなかったのかもしれません。このタイプの子はウェットフードを食べなかったり、チキン味のカリカリを食べなかったり、偏った食事傾向になりがちです。

まずは愛猫のことを知ることから

いかがだったでしょうか？

猫さんにご飯を満足してもらうには、まずは一緒に暮らす猫さんのことをよく知る必要があります。その猫ごはんタイプに合わせて、食事を用意してあげると、もっと猫さんとの距離が縮まるはずです。このチャートを活用して、毎日その子に適した食事を提供してあげましょう。

今日もまた、猫の心に寄り添えた気がします。

岩崎永治（いわざき・えいじ）

博士（獣医学）。専門は猫の栄養学。一般社団法人日本ペット栄養学会代議員。麻布大学獣医学部寄付講座ペットケア＆ニュートリション研究室特任准教授。