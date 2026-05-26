お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が25日、ABEMAで公開されたラリージャパン特別企画「愛車のGRヤリスでチョコプラ長田がナビなしでゴールを目指す！」に登場。長田が7台目の愛車として購入し、自身のこだわりが詰まった300馬力超えの国産スポーツカーをお披露目し、その運転姿とともにネット上で反響を集めている。

【映像】マットブラック＆エアロで武装の最新愛車（全体あり）

今回の企画は、ABEMAラリージャパン応援隊長を務める長田が、カーナビを使用せずコ・ドライバーのペースノートだけを頼りに目的地を目指すというもの。コ・ドライバー役には現役ラリードライバーの兼松由奈が登場した。スタート前、長田の愛車で、最高出力304馬力を誇るトヨタGRヤリスの前に立った兼松は「めちゃめちゃカッコいい！」と絶賛。長田は「一応エアロパッケージになってて」、さらに「ラッピングしてマットブラックに」したボディだと明かし、「これから色々とカスタムしていきたい」と笑顔を見せた。

MTの愛車を自ら操るも“ミスコース”のハプニングも

その後、一行は東京スカイツリータウンを目指して出発。兼松が読み上げるペースノートの「120ジャンクション4Rショート50」という専門的な指示に、長田が思わず「わかんない！」と叫び、開始10分でUターンしてスタート地点に戻るという大苦戦の一幕もあった。それでも徐々にコツを掴んだ長田は、約13キロの道のりを約1時間かけて見事に完走。道中では、シソンヌの長谷川忍も「GRカローラ」を購入したという話題などで盛り上がった。

フルラッピングされたマットブラックの愛車を滑らかに走らせる長田に対し、YouTubeのコメント欄には「長田さんのGRヤリス！カッコいい！！」「長田さんのGRヤリスカッコいい カスタム楽しみ過ぎる」などの声が相次いだ。また、MT車をスマートに操る姿にも「GRヤリス運転する長田さんかっこいい」といった声が寄せられるなど、車好きたちの視線を集めていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）