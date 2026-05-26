『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』JOURNEY、BAND-MAID、RED WARRIORSら出演｜福岡にロックの歴史と現在地が集結

2026年8月29日（土）、福岡・みずほPayPayドーム福岡にて開催される大型音楽ライブイベント『THE GREATEST ROCK FUKUOKA（ザ・グレイテスト・ロック・フクオカ）』の全ラインナップが決定した。今回新たに出演が発表されたのは、RED WARRIORS（レッド・ウォーリアーズ）。これにより、すでに出演が決定していたJOURNEY（ジャーニー）、NIGHT RANGER（ナイト・レンジャー）、BAND-MAID（バンドメイド）、HOUND DOG（ハウンド・ドッグ）、LOUDNESS（ラウドネス）とあわせて、全6組の出演アーティストが出そろった。

『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』は、海外ロックのレジェンドから日本のロックシーンを支えてきたバンド、現在進行形で世界へ活動の場を広げるバンドまでが一堂に会するドーム規模のロックイベント。福岡ソフトバンクホークス株式会社が主催し、みずほPayPayドーム福岡を舞台に、約半日にわたってロックの名曲とライブパフォーマンスを届ける。海外ロックの名曲、日本のロック史を彩ってきたバンド、現在進行形で世界に向けて発信する日本発のバンドが同じドームイベントに集う点が大きな見どころとなる。

追加出演が決定したRED WARRIORSは、1985年に元レベッカのギター・木暮“shake”武彦とDIAMOND☆YUKAIを中心に結成。1986年にメジャーデビューし、ストレートでブルージーなロックサウンドで人気を集めた。2025年に結成40周年、2026年にはデビュー40周年イヤーを迎えるタイミングでの出演となり、メモリアルな流れの中で福岡のドームステージに立つことになる。

また、BAND-MAIDの出演も本イベントの特徴の一つ。メイドの世界観とハードなロックサウンドを掛け合わせ、海外でもライブ活動を展開してきた同バンドが、JOURNEYやNIGHT RANGERといった海外ロックのレジェンド、日本のロックシーンを支えてきたバンドと同じラインナップに名を連ねることで、世代や国境を越えたロックイベントとしての色合いがより濃くなっている。

往年のロックファンにとっては名曲の熱量をドームで体感できる機会であり、若い世代にとってはロックの歴史と現在地を一度に知る入り口にもなりそうだ。チケットの最終先着先行は、5月25日（月）18時より受付開始。販売期間は6月26日（金）23時59分までとなっている。

【開催概要】

『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』 日時：2026年8月29日（土）10:00開場／11:30開演／21:00〜21:30頃終演予定 会場：みずほPayPayドーム福岡 出演：JOURNEY、NIGHT RANGER、BAND-MAID、HOUND DOG、LOUDNESS、RED WARRIORS 主催：福岡ソフトバンクホークス株式会社 公式サイト：https://fukurock.com/