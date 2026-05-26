ウェスティンホテル東京の抹茶デザートビュッフェが美しすぎた！モンブラン、ブリュレ、抹茶パフェほかビュッフェオタクが全制覇
◆ウェスティンホテル東京の抹茶デザートビュッフェが美しすぎた！モンブラン、ブリュレ、抹茶パフェほかビュッフェオタクが全制覇
ウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」では、2026年6月30日（火）までの平日限定で、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催。美しすぎる抹茶スイーツを堪能できると話題です。
そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと魅惑の抹茶フェアをレポート。モンブランをはじめ、ティラミス、ブリュレなど、美麗スイーツが登場。さらに、ハワイアンスイーツも好きなだけ。
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にやってきました。お目当ては、5月から平日限定で開催されている「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」です。
「抹茶のティラミス 日本庭園風”枯山水“」「赤いベリーと抹茶のトライフル」など、ウェスティンホテル東京ならではの繊細で美しい抹茶スイーツがずらり。さらに、ハワイアンスイーツも楽しむことができるんです。
ドリンクコーナーからご紹介。基本的には、セルフドリンクステーションから持っていきます。カフェラテ、カフェオレ、ルイボスといった一部のドリンクは、座席でスタッフの方に注文するスタイルになっていますよ。
それでは、スイーツコーナーへ。毎回訪れるたびに思うのですが、ウェスティンホテル東京のスイーツはいつ見ても美しい。新緑の季節ならではのこのグリーン。思わずうっとりしてしまいます。
ビュッフェのスタートは「抹茶ミルク」から。とろけるような舌触りで、抹茶の風味がふんわり。優しい甘さに癒されます。
プルプル食感の寒天の上に、甘酸っぱい杏子と黒豆がぎっしりの「抹茶寒天杏子の蜜漬けと黒豆」。なんだかあんみつみたいな組み合わせですね。
続いて、「抹茶と白ゴマのブランマンジェ」です。黒豆とあんこ、そしてブランマンジェがよく合いますね。
「抹茶のモンブラン オレオ添え」は、抹茶クリームの存在感がありつつ、中のクリームはあっさりとしていて、ちょうどいいバランスです。
意外な組み合わせの「抹茶とレモンのタルト」。サクサクのタルトは甘さ控えめで、クレームダマンドは抹茶味。中心に忍ばせたレモンピールがいいアクセントになっています。
ディナータイムとランチタイムでは、ハワイアンをテーマにしたフェアが行われているそう。それにちなんで、スイーツビュッフェでも、ハワイアンスイーツがいただけるみたいです。
ココナッツミルクで作るハワイの伝統的なデザート「ハウピア」。ココナッツゼリーのような味わいで、南国らしさを感じさせてくれます。
華やかなルックスが素敵な「パッションフルーツとマンゴーのトライフル」。爽やかなマンゴー、甘酸っぱいムース、パッションフルーツの酸味も楽しめます。すっきりとした味わいで、お口直しにもぴったり。
こちらもハワイらしい「マカダミアナッツとチョコレートのタルト」。さっくりとしたタルトの中には、濃厚なチョコレートガナッシュが。チョコレートはほろ苦く大人なテイスト。ナッツもふんだんに使われていて、贅沢感のある一品です。
ウェスティンホテル東京といえば、担々麺が名物ですが、なんと「冷やし担々麺」になっていたんです。これは食べるのが楽しみ。
スープはかなりサラッとしていて、麺はもっちり。いつもの担々麺とはぜんぜん違います。ピリッとした辛さがありつつ、あっさりとした味わいで、スイーツビュッフェのお供として最高。何杯でも食べられそうです。
再び、抹茶スイーツを持っていきましょう。
王道の抹茶スイーツといった見た目の「ラムレーズン入り濃厚抹茶ブリュレ」。ブリュレは濃厚でクリーミー、中にはラムレーズンも入っていました。全体のバランスがいい感じですね。
お次は「マンゴープリン 抹茶風味のココナッツクリーム」を。マンゴーと抹茶の組み合わせもなかなか珍しい。フルーティな味わいのあとに、抹茶の苦味が広がっていきます。
「抹茶のティラミス日本庭園風“枯山水”」のビジュアルもとっても素敵。和スイーツならではの華やかさです。抹茶クリームはふわっとしていて、チョコレートのサクサク食感がアクセントに。
今度は、再びハワイアンスイーツのコーナーに。
夏らしさあふれる「ココナッツマンゴームース」。マンゴームースとココナッツムースの調和が取れていて、優しさも清涼感も堪能できるスイーツです。
「パッションフルーツとミルクチョコレートのムース」は、ザクザクのビスケットの上に、ミルキーなチョコレートムース、さらにクリームの真ん中にはパッションソースが入っています。濃厚さだけでなく、フルーティーな風味を楽しめるのもいいですね。
スイーツの定番「ストロベリーショート」もありました。しっとりとしたスポンジ、口溶けのいいクリームがたまりません。大粒ないちごを使っているのも嬉しい。さすが！といった味わいです。
こちらのビュッフェの密かな楽しみが、おにぎり！ おにぎりに使われているのは、京都の老舗「八代目儀兵衛」の白米。しかも、このおにぎりのために作られたブランド米なんです。
具材もいろいろありますが、迷った結果、今回はシンプルに「明太子おにぎり」にしてみました。ほろっとほどけるように握られていて、お米そのもののおいしさが際立ちます。明太子の辛味は強すぎず、生臭さも一切なくて絶品。
ビュッフェの救世主・漬物を持ってきました。「セロリの漬物」はシャキシャキ食感で、さっぱりとした後味。酸味の強さと塩気が効いた「梅干し」も。口直しができるのでおすすめですよ。
リセットしたところで、またまた抹茶スイーツをいただきます。
上品な華やかさのある「抹茶葛ココナッツと小豆のソース」。あんこだけかと思いきや、タピオカも入っていました。モチモチ食感の抹茶葛との相性もいいです。
「ドライイチジクの抹茶のキャラメリゼ」は、抹茶クリームの下にドライイチジクがたっぷり。
抹茶クリーム、いちご、そしてベリーのソースを贅沢に使った「イチゴと抹茶のベリーヌ」。ウェスティンらしい贅沢なデザートです。
ウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」では、2026年6月30日（火）までの平日限定で、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を開催。美しすぎる抹茶スイーツを堪能できると話題です。
そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと魅惑の抹茶フェアをレポート。モンブランをはじめ、ティラミス、ブリュレなど、美麗スイーツが登場。さらに、ハワイアンスイーツも好きなだけ。
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にやってきました。お目当ては、5月から平日限定で開催されている「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」です。
「抹茶のティラミス 日本庭園風”枯山水“」「赤いベリーと抹茶のトライフル」など、ウェスティンホテル東京ならではの繊細で美しい抹茶スイーツがずらり。さらに、ハワイアンスイーツも楽しむことができるんです。
ドリンクコーナーからご紹介。基本的には、セルフドリンクステーションから持っていきます。カフェラテ、カフェオレ、ルイボスといった一部のドリンクは、座席でスタッフの方に注文するスタイルになっていますよ。
それでは、スイーツコーナーへ。毎回訪れるたびに思うのですが、ウェスティンホテル東京のスイーツはいつ見ても美しい。新緑の季節ならではのこのグリーン。思わずうっとりしてしまいます。
ビュッフェのスタートは「抹茶ミルク」から。とろけるような舌触りで、抹茶の風味がふんわり。優しい甘さに癒されます。
プルプル食感の寒天の上に、甘酸っぱい杏子と黒豆がぎっしりの「抹茶寒天杏子の蜜漬けと黒豆」。なんだかあんみつみたいな組み合わせですね。
続いて、「抹茶と白ゴマのブランマンジェ」です。黒豆とあんこ、そしてブランマンジェがよく合いますね。
「抹茶のモンブラン オレオ添え」は、抹茶クリームの存在感がありつつ、中のクリームはあっさりとしていて、ちょうどいいバランスです。
意外な組み合わせの「抹茶とレモンのタルト」。サクサクのタルトは甘さ控えめで、クレームダマンドは抹茶味。中心に忍ばせたレモンピールがいいアクセントになっています。
ディナータイムとランチタイムでは、ハワイアンをテーマにしたフェアが行われているそう。それにちなんで、スイーツビュッフェでも、ハワイアンスイーツがいただけるみたいです。
ココナッツミルクで作るハワイの伝統的なデザート「ハウピア」。ココナッツゼリーのような味わいで、南国らしさを感じさせてくれます。
華やかなルックスが素敵な「パッションフルーツとマンゴーのトライフル」。爽やかなマンゴー、甘酸っぱいムース、パッションフルーツの酸味も楽しめます。すっきりとした味わいで、お口直しにもぴったり。
こちらもハワイらしい「マカダミアナッツとチョコレートのタルト」。さっくりとしたタルトの中には、濃厚なチョコレートガナッシュが。チョコレートはほろ苦く大人なテイスト。ナッツもふんだんに使われていて、贅沢感のある一品です。
ウェスティンホテル東京といえば、担々麺が名物ですが、なんと「冷やし担々麺」になっていたんです。これは食べるのが楽しみ。
スープはかなりサラッとしていて、麺はもっちり。いつもの担々麺とはぜんぜん違います。ピリッとした辛さがありつつ、あっさりとした味わいで、スイーツビュッフェのお供として最高。何杯でも食べられそうです。
再び、抹茶スイーツを持っていきましょう。
王道の抹茶スイーツといった見た目の「ラムレーズン入り濃厚抹茶ブリュレ」。ブリュレは濃厚でクリーミー、中にはラムレーズンも入っていました。全体のバランスがいい感じですね。
お次は「マンゴープリン 抹茶風味のココナッツクリーム」を。マンゴーと抹茶の組み合わせもなかなか珍しい。フルーティな味わいのあとに、抹茶の苦味が広がっていきます。
「抹茶のティラミス日本庭園風“枯山水”」のビジュアルもとっても素敵。和スイーツならではの華やかさです。抹茶クリームはふわっとしていて、チョコレートのサクサク食感がアクセントに。
今度は、再びハワイアンスイーツのコーナーに。
夏らしさあふれる「ココナッツマンゴームース」。マンゴームースとココナッツムースの調和が取れていて、優しさも清涼感も堪能できるスイーツです。
「パッションフルーツとミルクチョコレートのムース」は、ザクザクのビスケットの上に、ミルキーなチョコレートムース、さらにクリームの真ん中にはパッションソースが入っています。濃厚さだけでなく、フルーティーな風味を楽しめるのもいいですね。
スイーツの定番「ストロベリーショート」もありました。しっとりとしたスポンジ、口溶けのいいクリームがたまりません。大粒ないちごを使っているのも嬉しい。さすが！といった味わいです。
こちらのビュッフェの密かな楽しみが、おにぎり！ おにぎりに使われているのは、京都の老舗「八代目儀兵衛」の白米。しかも、このおにぎりのために作られたブランド米なんです。
具材もいろいろありますが、迷った結果、今回はシンプルに「明太子おにぎり」にしてみました。ほろっとほどけるように握られていて、お米そのもののおいしさが際立ちます。明太子の辛味は強すぎず、生臭さも一切なくて絶品。
ビュッフェの救世主・漬物を持ってきました。「セロリの漬物」はシャキシャキ食感で、さっぱりとした後味。酸味の強さと塩気が効いた「梅干し」も。口直しができるのでおすすめですよ。
リセットしたところで、またまた抹茶スイーツをいただきます。
上品な華やかさのある「抹茶葛ココナッツと小豆のソース」。あんこだけかと思いきや、タピオカも入っていました。モチモチ食感の抹茶葛との相性もいいです。
「ドライイチジクの抹茶のキャラメリゼ」は、抹茶クリームの下にドライイチジクがたっぷり。
抹茶クリーム、いちご、そしてベリーのソースを贅沢に使った「イチゴと抹茶のベリーヌ」。ウェスティンらしい贅沢なデザートです。