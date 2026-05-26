あいのり・桃、注文住宅がついに完成 新居で家族記念ショット公開 ファン「夢のような豪邸」「めちゃ大豪邸！」「経済力すごい！」
人気恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が26日までに自身のブログを更新し、約2年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告した。新居や家族写真を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】注文住宅の内部を公開した桃
これまで桃は、土地探しからハウスメーカー選び、吹き抜けのリビングや子ども部屋、キッチン、テラス、プレイルーム、玄関など、こだわりを詰め込んだ新居づくりの過程をブログで紹介し、注目を集めてきた。
この日は「【注文住宅】ついに…家の引き渡し、完了…！！！」と題したブログを更新。「まだ引っ越してないけど…」としながら、「先日、無事、家の引き渡しが終了しました」と報告した。家族4人でレッドカーペットに立ち、大きな鍵や花束を手にした記念ショットや、テープカットを行う様子を公開し、「レッドカーペットの上でテープカット！！笑」「積水さんのサービスすごい！！！」と感激をつづった。
さらに、営業担当者やインテリアコーディネーターからフィンランドのデザインブランド「IITTALA（イッタラ）」のプレートを贈られたことも紹介。「私たち家族のことを考えて選んでくださったことが、もう、とても嬉しいね…」と感謝を記した。
約2年前に住宅展示場で同ハウスメーカーと出会ったことを振り返り、「やっぱり積水ハウスさんのサポートが最高だったので、積水ハウスさんにお願いすることに決めました」と説明。「毎回ほんっっとに楽しかった…！！！！！」「感謝感謝の日々でした…」と、長期間に及んだ打ち合わせの日々を懐かしんだ。
そして「そして、無事、最高な家が完成しました…」と完成を報告。カメラマンによる撮影で、吹き抜けの大空間リビングや大きな窓から光が差し込む開放的な空間、木目を基調としたキッチン、リビングで笑顔を見せる家族ショットなどを披露した。「めちゃくちゃ良い写真をたくさん撮ってもらったので…また載せるねーーーーー」「みんなも2年間、ずっと完成まで追い続けてくれて、ありがとうーーーー」と感謝を伝えた。
この投稿にファンから「完成おめでとうございます」「とっても素敵なお家」「見ているだけでワクワク」「洞窟ハウスのルームツアー楽しみ」「可愛い素敵すぎ」「めちゃ大豪邸！」「引っ越しが楽しみですね♪」「めっちゃいい家族」「やさしい光の射し込む、素敵なリビング」「素敵なお家と共に末永く仲良し幸せなファミリーで居てね！！」「注文住宅、憧れる〜！」「あそびいきたい！」「経済力すごい！！惚れる！！」「幸せな家族」「ずーーーと見てきたから感無量」「テープカットゴージャスすぎる」「夢のような豪邸」などの声が相次いでいる。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年5月5日に第1子長男、2022年5月5日に第2子次男が誕生。現在2児のママで育児奮闘中。
【写真】注文住宅の内部を公開した桃
これまで桃は、土地探しからハウスメーカー選び、吹き抜けのリビングや子ども部屋、キッチン、テラス、プレイルーム、玄関など、こだわりを詰め込んだ新居づくりの過程をブログで紹介し、注目を集めてきた。
さらに、営業担当者やインテリアコーディネーターからフィンランドのデザインブランド「IITTALA（イッタラ）」のプレートを贈られたことも紹介。「私たち家族のことを考えて選んでくださったことが、もう、とても嬉しいね…」と感謝を記した。
約2年前に住宅展示場で同ハウスメーカーと出会ったことを振り返り、「やっぱり積水ハウスさんのサポートが最高だったので、積水ハウスさんにお願いすることに決めました」と説明。「毎回ほんっっとに楽しかった…！！！！！」「感謝感謝の日々でした…」と、長期間に及んだ打ち合わせの日々を懐かしんだ。
そして「そして、無事、最高な家が完成しました…」と完成を報告。カメラマンによる撮影で、吹き抜けの大空間リビングや大きな窓から光が差し込む開放的な空間、木目を基調としたキッチン、リビングで笑顔を見せる家族ショットなどを披露した。「めちゃくちゃ良い写真をたくさん撮ってもらったので…また載せるねーーーーー」「みんなも2年間、ずっと完成まで追い続けてくれて、ありがとうーーーー」と感謝を伝えた。
この投稿にファンから「完成おめでとうございます」「とっても素敵なお家」「見ているだけでワクワク」「洞窟ハウスのルームツアー楽しみ」「可愛い素敵すぎ」「めちゃ大豪邸！」「引っ越しが楽しみですね♪」「めっちゃいい家族」「やさしい光の射し込む、素敵なリビング」「素敵なお家と共に末永く仲良し幸せなファミリーで居てね！！」「注文住宅、憧れる〜！」「あそびいきたい！」「経済力すごい！！惚れる！！」「幸せな家族」「ずーーーと見てきたから感無量」「テープカットゴージャスすぎる」「夢のような豪邸」などの声が相次いでいる。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年5月5日に第1子長男、2022年5月5日に第2子次男が誕生。現在2児のママで育児奮闘中。