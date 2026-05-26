◆米大リーグ レンジャーズ０―９アストロズ（２５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

アストロズ・今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）、敵地・レンジャーズ戦で先発。渡米後最長６回まで無安打で降板した。リリーフ陣も無安打で継投し、２４年の今永昇太（カブス）以来、日本人投手２人目の継投ノーヒッターを達成し、２勝目を挙げた。

アストロズの継投ノーヒッターは史上５度目。ノーヒッターはポストシーズン含め１８度目。

１点の援護をもらって初回のマウンドに上がった今井は、１番ピダーソンと２番オスナに対し、はっきりとしたボールが続き、ともにカウント３−１から連続四球。３番ニモを二ゴロ併殺に仕留めて２アウトとしたが、２死三塁で４番デュランにも再び四球。５番カーターを中飛に打ち取り、なんとか無失点で立ち上がった。２４球を投げてストライクは９球だった。

制球が定まってきた２回は１４球で、３回は１１球で連続３者凡退とした。２点目の援護をもらった４回は先頭のニモに四球を与えたが、続くデュランを二ゴロ併殺。カーターを三邪飛で３者凡退。５回表には２点の追加援護をもらい５回と６回も３者凡退とした。

４四球はメジャーでワーストタイとなったが、初めて６回まで無安打で投げきりクオリティースタート（６回自責３以下）を達成。ここまで９７球となっていたこともあり、２勝目の権利を持って降板した。

「積極的にレンジャーズ打線がスイングしてこなかったので、ストライク先行できるように、リズムを大事に投げた」と２回以後立ち直った理由を説明した今井。「日本から一緒にきたトレーナーの誕生日で、なんとか勝利でお祝いしたいと思った」とヒーローインタビューで喜んだ。

７回はオカートが１イニングを無失点に抑え、８回からはこの日がメジャーデビューの右腕サンタが２イニングをパーフェクトリリーフした。

同じテキサス州を本拠にする両球団の対決は、大きな星が１つデザインされた州旗にちなんで「ローンスターシリーズ」と呼ばれている。

西武から今季アストロズに加わった今井は、２試合目の登板だった４月４日（同５日）の敵地・アスレチックス戦で６回途中３安打無失点で初勝利。だが、同１０日（同１１日）の敵地・マリナーズ戦では１死しか奪えずに１安打、４四球、３失点でＫＯとなり、右腕の疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）に入っていた。

◆今井達也に聞く

―初回以降に変えたこと

「ちょっとあまり積極的にレンジャーズ打線がスイングしてこなかったので、なんとかどんどんストライクを先行できるようにリズム、タイミングをフォームで大事にしてからポンポン、どんどんストライクを取れたと思います」

―歴史的なノーノー

「今日は一緒に日本から来たトレーナーの佐々木さんの誕生日で、たまたまその日に登板できたこともすごくうれしかったし、なんとかチームで勝利としてお祝いしたいと思っていたので、最高の結果になってよかった」