女子ゴルフのブリヂストン・レディース（千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C）でプロ2年目の入谷響（20＝加賀電子）が今季初勝利、ツアー通算2勝目を挙げた。

最終日は単独首位でスタート。3打リードで迎えた17番パー3でティーショットを右の林に入れてダブルボギーを叩き、2位の吉田鈴との差は1打に縮まった。

しかし、重圧のかかる18番パー5で入谷はドライバーを振り切った。球はフェアウエーで弾んだ。この一打で冷静さを取り戻すと3打目でグリーンを捉えてリードを守り切った。

見守っていた父・勝則さんは「冷や冷やしましたよ。最後はフェアウエーをキープすれば何とかなると思いました。ここはなかなか難しいコース。ドライバーが曲がる子なので心配していました。よく耐えたなと思います」と目を細めた。

父子にとって袖ケ浦CC袖ケ浦Cは因縁の地だ。同じ会場で行われた22年ブリヂストン・レディースでアマチュアだった入谷はツアー初出場を果たし、フェアウエーが狭く、グリーンが小さな難関コースに叩きのめされた。初日は76、2日目は75と崩れて通算7オーバーの102位で予選落ちした。

当時キャディーを務めていた父は「ツアーに初めて出た喜びもあったんですが、ズタボロでした。響と2人で“こんなに難しいコースがあるのか”と話していました」と振り返る。

特に18番には強烈な印象が残っている。初日はフェアウエーからの3打目をグリーン右の池に入れてダブルボギー。2日目は同じような場所からグリーン左のバンカーに打ち込みボギーを叩いた。力不足を思い知らされた鬼門のホールを、この3日間は1バーディー、ボギーなしの1アンダーでプレーした。

勝則さんは「ちょうど今打ったくらいのところから初日は池ポチャ、2日目は左のバンカー。4年たってよく成長したなと思います」としみじみ語った。

最も成長を感じたのはショットを曲げた後のリカバリーだという。今大会はフェアウエーキープ率は35・71％に止まったが、3日間のパーオン率は70・37％。ラフからでも小さなグリーンを確実に捉えていた。勝則さんは「曲がるのは彼女の場合仕方ない。曲がっても、その後のリカバリーが良くなっている」と評価した。

勝則さんは豊川高、軟式の本田技研で活躍した野球経験者。平均250ヤードを飛ばす身体能力は父親譲りだ。あまりスポーツが好きではなかった娘を練習場に連れて行き、ゴルフを始めるきっかけをつくったのも勝則さんだった。

昨年6月のニチレイ・レディースで初優勝しながら昨季後半戦は不調に陥っていた。因縁の袖ケ浦Cでの勝利は完全復活を印象付ける1勝になった。

勝則さんは「去年の後半良くなかったから、今年は頑張ってシードを獲って、また次の年に向かえれば良いと思っていた。良かったなと思います」と安堵（あんど）の表情を浮かべつつ「大きなことは考えずコツコツやってトップ10に常に顔を出せれば、こういうチャンスも来る。そんな選手になってもらいたい」と期待を込めた。