【「CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）」（レトログレー/レトロバイオレット）】 5月27日 発売予定 価格：オープン（参考価格：各3,630円）

「CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）」（レトログレー）

サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、「CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）」を5月27日に発売する。レトログレーとレトロバイオレットがあり、価格はオープン。参考価格は各3,630円。

「CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）」（レトロバイオレット）

ジャイロ&加速度センサー搭載！ レトロゲーム機をイメージしたコントローラー

本商品は、ジャイロセンサーおよび加速度センサーを搭載したSwitch2/Switch用コントローラー。懐かしのゲーム機をイメージした「レトログレー」と「レトロバイオレット」の2色がラインナップされており、Switch2/Switch、PC（Windows 11）で使用できるほか、「レトロフリーク」にも対応している。

手にフィットしやすい流線形のグリップを採用し、長時間でも快適にゲームをプレイできる。Switch2の各種操作に対応しているほか、ジャイロ&加速度センサーによるモーション操作にも対応しているため、幅広いジャンルのゲームを快適に楽しめる。また、連射（約12回/秒）機能と連射ホールド機能を備えており、アクションゲームやFPSなどで便利に活用できる。USB端子に接続するだけで手軽に使える有線接続タイプで、充電切れを気にせずゲームを遊べる。

【「CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）」（レトログレー）】【「CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）」（レトロバイオレット）】

【CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ（Switch2／Switch用）】

デザイン（JAN）：レトログレー（4544859037009）/レトロバイオレット（4544859037016）

対応機種：Switch2/Switch/Switch（有機ELモデル）/PC（Windows 11）/レトロフリーク

※Switch2/Switch/Switch（有機ELモデル）にTVモード以外で接続する際や、Switch Liteに接続する際は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要です。

※USB Aタイプ以外の端子に接続する場合は、対応の変換コネクターやケーブルが別途必要です。

※Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。

※振動、NFC、モーションIRカメラ、おしらせランプ、Switch2とSwitch本体のスリープ解除などの機能には対応していません。

※ジャイロ&加速度センサーはSwitch2/Switch接続時のみ対応しています。

※一部のタイトルでは正常に使用できない場合があります。

※今後ファームウェアのアップデートにより、対応機種が変更になる場合がございます。

セット内容：レトロスタイルゲームパッド4B×1

本体サイズ：約104mm×151mm×65mm

ケーブル長：約2m

重量：約200g（ケーブル含む）

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