【S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン】 5月26日16時より予約開始 2027年1月 発送予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月26日16時より予約受付を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は8,800円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場する「仮面ライダードォーン」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

特徴的なまがまがしい印象のカラーリングが再現され、頭部や胸部の特徴的なデザインも繊細に造形されている。変身アイテム兼武器となる「ブレイカムドォーン」はパニッシュカプセムの造形はもちろん、大剣から双剣となるギミックも搭載している。

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