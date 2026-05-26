あみあみ秋葉原にてガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」など6月6日発売商品の抽選販売実施！「RG イングラム・プラス」「HG ブルーティッシュドッグ」も対象
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月6日に発売予定のガンプラ・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は5月31日23時59分まで。当選発表は6月3日12時より行なわれる。
今回抽選販売の対象となる商品は、OVA「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」のほか、映画「機動警察パトレイバー EZY」のプラモデル「RG 1/48 AV-98Plus（イングラム・プラス）」と、アニメ「装甲騎兵ボトムズ」のプラモデル「HG ブルーティッシュドッグ」の計3商品。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。5月25日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。
「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」
□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」抽選販売のページ
「RG 1/48 AV-98Plus（イングラム・プラス）」
□あみあみ秋葉原店「RG 1/48 AV-98Plus（イングラム・プラス）」抽選販売のページ
「HG ブルーティッシュドッグ」
□あみあみ秋葉原店「HG ブルーティッシュドッグ」抽選販売のページ
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) May 25, 2026
5/30(土)発売予定
「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/bA36GQOsi3…
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) May 25, 2026
6/6(土)発売予定
「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/c1RSnZxjoO…
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) May 25, 2026
6/6(土)発売予定
「HG ブルーティッシュドッグ」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/0DPsI89LSO…
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