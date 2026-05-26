【あみあみ秋葉原：ガンプラ・プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：5月25日12時～5月31日23時59分 当選発表：6月3日12時 予定 指定販売日時：6月6日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、6月6日に発売予定のガンプラ・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は5月31日23時59分まで。当選発表は6月3日12時より行なわれる。

今回抽選販売の対象となる商品は、OVA「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」のほか、映画「機動警察パトレイバー EZY」のプラモデル「RG 1/48 AV-98Plus（イングラム・プラス）」と、アニメ「装甲騎兵ボトムズ」のプラモデル「HG ブルーティッシュドッグ」の計3商品。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。5月25日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。

「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」

□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」抽選販売のページ

「RG 1/48 AV-98Plus（イングラム・プラス）」

□あみあみ秋葉原店「RG 1/48 AV-98Plus（イングラム・プラス）」抽選販売のページ

「HG ブルーティッシュドッグ」

□あみあみ秋葉原店「HG ブルーティッシュドッグ」抽選販売のページ

(C)創通・サンライズ

(C)HEADGEAR (C)機動警察パトレイバー EZY製作委員会

(C)サンライズ