BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 Dガンダムファースト」（再販）の予約を5月26日11時から5月29日8時までプレミアムバンダイで受け付ける。価格は2,530円。発送は8月を予定している。

本商品は、コミック「ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム」より、作業用のワークスーツ「Dガンダムファースト」を1/144スケールで立体化したプラモデル。メカニカルなデザインを、細かいディテールを含めて精密に再現しており、多数の可動軸の搭載により、多彩なポージングを演出できる。腕部のナックル・クラッシャーは展開が可能だ。様々な武器、工具が付属する。

各種装備が付属

●ビームショットガン

設定画に描かれたビームショットガンが付属。

●ドリルガン

バックパック側面と銃本体をリード線で接続。

ドリル部分はリード線で射出状態を再現。

サイドアーマーのジョイントに懸架可能。

●有線爆弾

リアアーマーのジョイントに予備弾と共に懸架可能。

リード線で射出状態を再現。

●トリモチガン

●ビーム・サーベル

左サイドアーマーに懸架可能。

●シールド

機体の殆どを覆い隠せる大型シールドには、マグネットアンカーやリベットガンを格納。さらに大型トリモチ弾やダミー弾を装着。

●マグネットアンカー

バックパック側面と銃本体をリード線で接続。

アンカー部分はリード線で射出状態を再現。

●リベットガン

バックパック側面と銃本体をリード線で接続。

【付属武装・工具】

ビームショットガン ／ ドリルガン ／ 有線爆弾 ／ トリモチガン ／ ビーム・サーベル×2 ／ シールド ／ マグネットアンカー ／ リベットガン

【付属品】

有線爆弾予備弾 ／ 大型トリモチ弾 ／ ダミー弾

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