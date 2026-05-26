ガンプラ「HG 1/144 Dガンダムファースト」再販分の予約受付が5月26日11時よりプレミアムバンダイで開始
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 Dガンダムファースト」（再販）の予約を5月26日11時から5月29日8時までプレミアムバンダイで受け付ける。価格は2,530円。発送は8月を予定している。
本商品は、コミック「ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム」より、作業用のワークスーツ「Dガンダムファースト」を1/144スケールで立体化したプラモデル。メカニカルなデザインを、細かいディテールを含めて精密に再現しており、多数の可動軸の搭載により、多彩なポージングを演出できる。腕部のナックル・クラッシャーは展開が可能だ。様々な武器、工具が付属する。
各種装備が付属
●ビームショットガン
設定画に描かれたビームショットガンが付属。
●ドリルガン
バックパック側面と銃本体をリード線で接続。
ドリル部分はリード線で射出状態を再現。
サイドアーマーのジョイントに懸架可能。
●有線爆弾
リアアーマーのジョイントに予備弾と共に懸架可能。
リード線で射出状態を再現。
●トリモチガン
●ビーム・サーベル
左サイドアーマーに懸架可能。
●シールド
機体の殆どを覆い隠せる大型シールドには、マグネットアンカーやリベットガンを格納。さらに大型トリモチ弾やダミー弾を装着。
●マグネットアンカー
バックパック側面と銃本体をリード線で接続。
アンカー部分はリード線で射出状態を再現。
●リベットガン
バックパック側面と銃本体をリード線で接続。
【付属武装・工具】
ビームショットガン ／ ドリルガン ／ 有線爆弾 ／ トリモチガン ／ ビーム・サーベル×2 ／ シールド ／ マグネットアンカー ／ リベットガン
【付属品】
有線爆弾予備弾 ／ 大型トリモチ弾 ／ ダミー弾
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