「私が先輩の悪口を言っている」とんでもない噂を流されて、サークルで孤立...すると後日【まさかの裏切り】が発覚して！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークルで意気投合した友人。しかし、憧れの先輩の登場をきっかけに、彼女の態度は一変。嫉妬と裏切りが交錯し、やがて思いもよらない形で真実が明らかになります...。
憧れの先輩の登場で友人に異変が...
大学に入学して間もなく、同じサークルで親しくなった友人がいました。趣味や価値観が驚くほど似ていて、私たちはすぐに打ち解け、毎日のように一緒に過ごすようになったのです。
そんな日々が続いていたある日、サークルの集まりに、皆から慕われている憧れの先輩が参加することに！その後もひょんなことから私たち3人で食事に行くようになり、自然と一緒に過ごす時間が増えていきました。
ところが、先輩がいる場に限り、友人の様子がどこかおかしくなっていることに気づきます。私の話を遮ったり、きつい言葉を投げかけたりと、それまでの彼女からは考えられない態度を取るようになりました。
突然の変化に戸惑いながらも、「先輩の前で良く見せたいだけなんだろう」と自分に言い聞かせ、その場は笑顔でやり過ごしていました――。
エスカレートする違和感と、不穏な噂ーー
しかし、時間がたつにつれて、違和感は無視できないものへと変わっていきます。
先輩が関わる集まりになると、なぜか私だけが誘われないことが増えたり、「私が先輩の悪口を言っている」という噂まで耳にするようになったのです……！
もちろん、そんな事実は一切ありません！
不審に思い、友人に問いただしたのですが、彼女は悪びれる様子もなく「知らない」と笑ってごまかすばかりでした。
誰を信じればいいのかわからなくなり、気づけばサークル内で孤立していた私。周囲の何気ない視線さえ怖くなり、深い孤独と不安のなかで日々を過ごすようになっていったのですーー。
この後、衝撃の展開が…！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部