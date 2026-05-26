「私が先輩の悪口を言っている」とんでもない噂を流されて、サークルで孤立...すると後日【まさかの裏切り】が発覚して！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークルで意気投合した友人。しかし、憧れの先輩の登場をきっかけに、彼女の態度は一変。嫉妬と裏切りが交錯し、やがて思いもよらない形で真実が明らかになります...。

大学に入学して間もなく、同じサークルで親しくなった友人がいました。趣味や価値観が驚くほど似ていて、私たちはすぐに打ち解け、毎日のように一緒に過ごすようになったのです。

そんな日々が続いていたある日、サークルの集まりに、皆から慕われている憧れの先輩が参加することに！その後もひょんなことから私たち3人で食事に行くようになり、自然と一緒に過ごす時間が増えていきました。

ところが、先輩がいる場に限り、友人の様子がどこかおかしくなっていることに気づきます。私の話を遮ったり、きつい言葉を投げかけたりと、それまでの彼女からは考えられない態度を取るようになりました。

突然の変化に戸惑いながらも、「先輩の前で良く見せたいだけなんだろう」と自分に言い聞かせ、その場は笑顔でやり過ごしていました――。