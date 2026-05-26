

荒川区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります

弁護士は、法的トラブルについて予防から解決までを担う法律の専門家です。荒川区および近隣エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスといった公的機関でも、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現状の課題を整理できたり、解決までの見通しを立てやすくなったりする点が利点です。ただし、無料相談は1回30分～1時間程度に限られるケースが多いため、事前準備が重要になります。この記事では、荒川区で利用可能な弁護士の無料相談窓口の特徴を中心に、相談の活用方法や弁護士選びの注意点を解説します。

1. 荒川区で弁護士に無料相談ができる窓口4選

荒川区で弁護士に無料相談ができる4つの窓口と、それぞれの特徴を下表にまとめました。

1-1. 【お勧め】荒川区で無料相談に対応している弁護士事務所

法的トラブルに直面した場合には、無料相談を実施している弁護士事務所へ相談するのがおすすめです。荒川区には初回相談が無料の事務所がありますが、2回目以降は有料となる事務所が一般的です。

弁護士の取り扱い分野は幅広く、事務所ごとに得意分野が異なります。自分の相談内容が対応可能かどうかを、事前にウェブサイトや電話で確認しておくと安心です。

特定分野で豊富な実績を持つ弁護士に相談したい方や、状況に応じた具体的な助言を求める方は、はじめから弁護士事務所を利用するとよいでしょう。相談後に正式依頼へ進めるため、解決までの流れがスムーズです。

相談予約は、ウェブサイトの予約フォームやメール、電話で行います。電話やメール、LINEで直接の相談に対応している事務所もあります。

1-2. 荒川区周辺の法テラス

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための公的な相談窓口です。収入や資産が一定基準を下回る方を対象に、1案件につき30分×3回まで無料で法律相談を受けることができます。詳細な条件は法テラスのウェブサイトで確認可能です。

また、弁護士費用の立替払い制度も整っているため、費用面に不安がある方にとって利用しやすい相談窓口となっています。

ただし、法テラスへ直接相談した場合には、担当弁護士を指定することはできません。自分で弁護士を選びたい場合は、法テラスと契約している弁護士に事前に連絡を取り、その弁護士を通じて法テラスを利用する方法が適しています。

荒川区には法テラスはないものの、東京都内には4つの法テラスがあります。

1-3. 荒川区周辺の弁護士会の相談窓口

東京都には、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3つの弁護士会があり、これらが共同で都内各地に「法律相談センター」を設置しています。一部無料で相談できる窓口もありますが、基本的には相談料が必要となります。利用の際は、電話またはが必要です。

荒川区にお住まいの方であれば、北千住や錦糸町の法律相談センターがアクセスしやすく、利用しやすい窓口といえるでしょう。いずれも移動の負担が比較的少なく、継続して相談しやすい点がメリットです。

また、三弁護士会では電話による無料相談も実施しています。相談時間は1回あたり30分程度で、電話相談を担当した弁護士にそのまま面談の予約を入れたり、状況によっては事件の依頼へ進んだりすることも可能です。詳しい利用方法や相談内容については、で確認してください。

1-4. 荒川区役所の無料相談窓口

荒川区では、区民を対象に弁護士によるを実施しています。相談内容は、離婚や相続、金銭トラブル、人権問題など、日常生活に関わる法律問題についての助言が対象で、事前予約制です。相談は区役所内の窓口で行われます。

また、荒川区では子どもの権利に関する相談窓口も設けられており、専用の相談方法（電話・メールフォーム・LINE・チャット）で相談することができます。いずれの相談も、あらかじめ定められた受付時間内で対応しています。予約方法や利用条件の詳細については、荒川区の公式ページで確認してください。

2. 荒川区の弁護士事務所で無料相談できる内容

弁護士は法律の専門家として、法的トラブルに関するアドバイスを行い、代理人として相手方との交渉や裁判手続きを担当します。相続、離婚、交通事故、借金、刑事事件など、幅広い分野に対応しているのが特徴です。

ここでは、各分野における主な相談内容を紹介します。

【相続】

・遺産分割について相続人間で話し合いがまとまらない

・遺留分が侵害されている状態にある

・争いを避ける目的で遺言書を作成したい

・故人の借金を理由に相続放棄を検討したい

・相続財産の調査方法を知りたい

【離婚問題】

・離婚の可否や具体的な手続きについて知りたい

・保険会社との交渉が進まない

・賠償金の金額が適正かどうか確認したい

・後遺障害等級の認定について知りたい

【交通事故】

・債務整理の種類を知りたい

・毎月の返済負担を減らしたい

・家族や会社に知られずに解決したい

・過払い金の返還請求を行いたい

【借金問題】

・できるだけ早期に釈放してほしい

・無罪や執行猶予付き判決を目指したい

・不起訴処分を求めたい

・示談交渉の進め方を知りたい

・逮捕された家族（本人）と面会したい

【刑事事件】

・できるだけ早く身柄を釈放してほしい

・無罪判決、または執行猶予付き判決を目指したい

・不起訴処分の獲得を目指したい

・被害者との示談交渉を円滑に進めたい

・逮捕された家族（または本人）と面会したい

3. 弁護士が24時間電話で無料相談に対応している窓口はある？

早朝や深夜は、多くの弁護士事務所が営業時間外となることが一般的です。そのため、急なトラブルが起きた際に、すぐ弁護士へ連絡できるのか不安を感じる方もいるでしょう。ここでは、緊急性の高いケースでの対応方法について解説します。

3-1. 24時間電話で相談に対応している窓口は少ない

弁護士が24時間体制で待機し、常時電話相談に応じてくれる窓口はほとんどありません。一般的な法律事務所では、対応時間が限定されているのが通常です。

ただし、刑事事件など緊急性の高いケースでは、夜間や早朝でも対応可能な事務所があります。そのような事務所を探して直接連絡することで、相談できる可能性があります。

3-2. メール・LINEなら夜間や早朝の相談も可能

営業時間外に相談したい場合は、メールや問い合わせフォームを活用する方法があります。相談内容を送信しておけば、翌営業日以降に弁護士が内容を確認し、返信してくれるケースが一般的です。

メール相談のメリットは、伝えたい内容を整理してから送れる点です。さらに、関連資料をデータで添付することで、弁護士がより詳しく状況を把握でき、具体的な助言につながりやすくなります。

ただし、返信までに時間を要することや、文章だけでは複雑な事情を十分に説明できない可能性がある点には注意が必要です。近年では、メールに加えてLINEでの相談に対応する事務所も増えています。

3-3. 弁護士以外に24時間電話で無料相談できる窓口

たとえば「」では、電話やチャット、SNSなどを通じて24時間相談を受け付けています。生活に関する困りごとやDVなど、さまざまな内容に対応しています。

ただし、対応するのは弁護士ではないため、法的な判断や具体的な解決策を示すことはできません。その点を理解したうえで利用する必要があります。

4. 荒川区で弁護士に無料相談するメリット

荒川区で弁護士に無料相談をする場合、主に4つのメリットが挙げられます。

現状の課題や問題点を整理できる

法的なアドバイスがもらえる

問題の早期解決が図れる

弁護士の人柄や相性を確認できる

4-1. 現状の課題や問題点を整理できる

法的トラブルに直面した場合は、感情に流されやすく、問題の全体像を見失ってしまうことがあります。そのまま放置すると、状況がより複雑になり、解決が困難になるおそれもあります。

弁護士に相談することで、問題を客観的に整理し、解決すべきポイントや適切な対応策を明確にできるでしょう。

4-2. 法的なアドバイスがもらえる

法的トラブルを適切に解決するためには、法律に関する知識が必要となります。弁護士から法的根拠に基づくアドバイスを受けることで、問題解決に向けた正しい対応方針を立てることが可能になります。

4-3. 問題の早期解決が図れる

早い段階で弁護士に相談することで、事実関係の整理や証拠の確保などの初期対応を迅速に進められます。トラブルの深刻化を防ぎ、結果として問題の早期解決につながりやすくなるでしょう。

正式依頼後は、弁護士が代理人として相手方との交渉を行います。法的根拠に基づく主張が可能となるため、話し合いが円滑に進む可能性が高まります。精神的な負担が軽減される点も大きなメリットです。

4-4. 弁護士の人柄や相性を確認できる

弁護士はそれぞれ、経歴や性格、得意分野に違いがあります。無料相談を利用することで、自分に適した弁護士かどうかを見極めることができます。

交渉や裁判など長期間にわたる対応が必要な場合には、依頼者との信頼関係が特に重要となります。信頼できる弁護士と出会うには、相性やコミュニケーションの取りやすさを確認し、比較検討することが欠かせません。

5. 荒川区で弁護士に無料相談する際に注意すべきポイント

荒川区で弁護士の無料相談を活用する際は、以下の3つの点に注意することが重要です。

複雑な案件には対応してもらえないこともある

無料相談の時間が短い

担当する弁護士を選べない

5-1. 複雑な案件には対応してもらえないこともある

自治体や弁護士会などが提供する無料相談では、複雑な事案について踏み込んだ提案を受けられないケースが多くあります。その場で得られる内容は、一般的な法律知識や制度の説明にとどまる可能性があります。

具体的な解決策を把握したい場合は、最初から弁護士事務所に相談することが大切です。2回目以降の有料相談も活用しながら、十分な時間を確保して弁護士と相談するようにしましょう。

5-2. 無料相談の時間が短い

無料相談は1回あたり30分から1時間程度と、時間が限られているのが一般的です。限られた時間を有効に使うためには、自分の状況や確認したい事項を整理し、要点を絞って伝えることが重要です。

相続の相談では、相続人や財産に関する資料を用意しておくと、弁護士が相談内容を把握しやすくなります。どの資料が必要かについては、事前に弁護士へ問い合わせておくと安心です。

5-3. 担当する弁護士を選べない

自治体や弁護士会が運営する公的な相談窓口では、担当する弁護士を自由に選ぶことはできません。そのため、相談分野について十分な経験を持たない弁護士が対応する可能性もあります。

一方、弁護士事務所へ直接相談する場合は、相談内容に強みのある分野を持つ事務所を選択できます。得意分野の情報は、各事務所のウェブサイトなどで事前に確認しておきましょう。

6. 荒川区で無料相談ができる弁護士の探し方

荒川区内で無料相談に対応している弁護士を探すための方法を解説します。

6-1. インターネットやマップで検索する

Yahoo!などの検索エンジンを利用することで、荒川区内の弁護士事務所を幅広く見つけることができます。「荒川区 相続 弁護士」「荒川区 離婚 弁護士」などのキーワードで検索すれば、得意分野を絞って事務所を探すことが可能です。

また、通いやすさを重視する場合は、地図アプリを使った検索も有効です。

6-2. ポータルサイトを活用する

条件を絞って効率的に探したい場合は、弁護士ポータルサイトの利用がおすすめです。事務所のプロフィールや実績が掲載されているため、複数の事務所を比較することができます。

相続であれば「相続会議」、離婚や男女問題であれば「離婚のカタチ」、借金相談であれば「債務整理のとびら」を活用することで、専門分野に強い弁護士を見つけやすくなります。

エリアや相談内容に加えて「初回相談無料」「土日祝OK」などの条件も設定が可能です。無料で利用できるため、積極的に活用しましょう。

6-3. 知人や友人から紹介してもらう

知人や友人からの紹介であれば、信頼できる弁護士に出会える可能性が高まります。弁護士側も、以前に依頼を受けた人からの紹介であれば安心して対応できるため、初回から円滑なコミュニケーションが期待できます。

ただし、紹介された弁護士が自分の相談内容に十分な知識や経験を有しているかどうかは、依頼前に確認しておきましょう。

7. 荒川区で弁護士の無料相談を有効活用するコツ

荒川区で弁護士の無料相談を活用する際のポイントを解説します。

7-1. 相談前に資料や質問を準備しておく

相談に臨む前には、確認したい点や目指す結果を事前に整理しておくことが重要です。メモにまとめておくことで、相談中の伝え忘れを防げます。また、関係資料を持参することも大切です。相続の相談では、遺言書や相続人が分かる戸籍謄本、財産目録などを準備しておくとよいでしょう。

弁護士にとっても、問題の内容や希望する解決方法が明確であれば、より具体的で適切な助言を行いやすくなります。

7-2. 複数の事務所を比較する

依頼を検討している場合は、複数の弁護士事務所で無料相談を受け、対応内容や弁護士との相性、費用面の違いなどを総合的に判断しましょう。同じ質問を行い、助言の内容や説明の分かりやすさを比較することも効果的です。

無料相談を受けた場合でも、必ず依頼しなければならないわけではありません。後悔のない選択をするためにも、事務所選びは慎重に進めることが重要です。

7-3. 早い段階で相談する

法的な問題が起きた場合は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが重要です。自分だけで判断して対応を進めると、取り返しのつかない状況に陥ったり、不利な立場になったりする可能性があります。

問題が深刻化してからでは、無料相談の範囲では十分な対応が難しくなることもあります。迷った場合は、まず弁護士の無料相談を利用することを検討しましょう。

8. 荒川区で弁護士の無料相談窓口に関連して、よくある質問

Q. 無料相談だと、有料相談と比べて手を抜かれる？



無料相談であっても、弁護士が不誠実な対応をすることは基本的にありません。多くの弁護士は、無料相談を信頼関係を築く機会として捉え、丁寧に対応しています。

助言の質を左右するのは相談料の有無ではなく、弁護士の知識や経験です。複数の事務所に相談し、自分に合う弁護士を見つけましょう。

Q. 無料相談後に、正式な契約を強引に営業されることはある？

無料相談を受けた後、その弁護士に正式依頼するかどうかは相談者本人が判断するものです。弁護士側から無理に契約を迫られることは、基本的にはないと考えてよいでしょう。

Q. 弁護士の無料相談は何回でもできる？

無料相談は、時間や回数に制限が設けられていることが一般的です。多くの弁護士事務所では初回のみ無料で、2回目以降は有料になるケースが多く見られます。

ただし、事務所や相談内容によっては、回数制限なく無料で対応している場合もあります。事前に条件を確認しておくことが大切です。

Q. 弁護士のランキングや口コミは弁護士選びの参考になる？

弁護士のランキングや口コミは、参考資料の一つとして活用し、すべてをそのまま信じない姿勢が大切です。インターネット上の評価が、弁護士の実力や自分との相性を必ずしも示しているとは限りません。

実際に事務所を訪問し、説明の分かりやすさや人柄、話しやすさなどを自分で確認することが、最も確実な方法といえます。

9. まとめ 依頼を検討しているなら弁護士事務所への相談がお勧め

法的な悩みが生じた場合は、できるだけ早めに弁護士へ相談することが重要となります。荒川区では、弁護士事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスでも無料相談が行われています。

相談時間には限りがあるため、事前に質問内容や関連資料を準備しておくことが大切です。具体的な助言を受けることで、解決に向けた方向性を明確にできるでしょう。

自分に合った弁護士を探す際は「相続会議」「離婚のカタチ」「債務整理のとびら」などのポータルサイトを活用してみてください。無料相談に対応している事務所も多数掲載されています。

（記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています）