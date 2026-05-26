gelato piqueのひんやり新作が可愛い♡SEA ANIMALS COLLECTIONで夏支度

夏のルームウェアは、着心地だけでなく見た目の可愛さにもこだわりたいですよね♡「gelato pique」から2026年5月29日（金）に登場する「SEA ANIMALS COLLECTION」は、シロクマやラッコ、あざらしなど海の仲間たちをモチーフにした、見ているだけで癒やされるコレクション。接触冷感のひんやり素材を採用したルームウェアから雑貨、Sleepシリーズまで豊富にそろい、家族みんなで夏を楽しめるラインアップです♪

海の仲間に癒やされるニット＆カットソー

今回の「SEA ANIMALS COLLECTION」は、ゆったり海辺で過ごすシーアニマルたちの穏やかな表情をデザインに落とし込んだ、夏らしさあふれるシリーズ。

レディースの【接触冷感】スムーズィーliteシーアニマルジャガードプルオーバーは8,580円、ショートパンツは7,260円。

カラーはピンク、ラベンダー、イエロー、ミントの4色展開で、サイズはフリーです。やわらかな“スムーズィー”素材にひんやり感をプラスし、暑い季節も快適。

カットソーシリーズも充実。ワンポイントTシャツは5,830円、ショートパンツは6,490円、ロングパンツは8,140円。

レディースのほか、メンズ、キッズ、ベビーまでそろうので、リンクコーデも楽しめます。シロクマやペンギンたちのやさしい表情が可愛く、おうち時間を明るく彩ってくれます♡

ダイアナの限定カラーが登場♡夏映えするハイヒールミュールをチェック

夏気分高まる雑貨＆Sleepシリーズ

お部屋を彩る雑貨も見逃せません。

ラッコのフォルムが愛らしいシーアニマルティッシュケースは5,940円、シーアニマルモチーフミラーは4,950円、セイウチシルエットのコームは4,620円。

さらに、シーアニマルフィッシュモチーフルームシューズは5,940円、ハンドタオルは1,430円と、ギフトにもぴったりなアイテムがそろいます。

カラーもピンク、ミント、ラベンダーなど涼やかな色味が中心で、夏らしい爽やかさが魅力。

さらに「gelato pique Sleep」では、【接触冷感】シーアニマルジャガードハーフケット11,990円、シロクマ抱き枕10,780円、吸水キャップ3,960円、バスポンチョ10,780円がラインアップ。

お昼寝やバスタイムまで、ひんやり心地よく過ごせます♪

発売日とラインアップをチェック

特設ページは2026年5月25日（月）12:00公開。発売は2026年5月29日（金）から全国のジェラート ピケ店舗、公式オンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREにてスタートします。

カラーはピンク、ラベンダー、イエロー、ミント、ネイビー、ブルー、クリーム、グレー、ブラウンなど豊富。

サイズもレディースのフリーサイズからメンズM・L、キッズ90～120、ベビー70・80まで幅広く展開されます。

※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください。

この夏はgelato piqueのひんやり時間を♡

暑さが増すこれからの季節、ひんやり快適な着心地と、思わず笑顔になる海の仲間たちのデザインを楽しめる「SEA ANIMALS COLLECTION」。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人や家族へのギフトにもぴったりです♡

見た目も着心地も涼やかなgelato piqueの新作で、この夏のおうち時間をもっと心地よく、もっとハッピーに楽しんでみてくださいね♪